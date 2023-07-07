Cinsiyet değiştirip TikTok yayınları yapan Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali olay oldu! Yüzündeki dikişler şaşırttı

Karameli kullanıcı adıyla TikTok platformunda yayınlar yapan Ahmet Melih Yılmaz, geçirdiği son estetik operasyonla herkesi şaşırttı. Yüzünü gerdiren oyuncunun alnındaki büyük dikişler, görenleri hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren ve yaşadığı süreci paylaşan Yılmaz, televizyon ekranlarından uzak olsa da sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram hesabından günlük hayatına dair paylaşımlar yapan Yılmaz, özellikle TikTok'u kullanmayı tercih ediyor.

TIKTOK YAYINCISI OLDU

Karameli3 kullanıcı adıyla TikTok canlı yayınları yapan Yılmaz, son açtığı yayınındaki yüz haliyle şaşırttı.

Yüz gerdirme operasyonu geçiren Yılmaz'ın alnındaki büyük dikişler görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu.

Daha öncesinde çeşitli estetik müdahaleler ve operasyonlar geçiren ünlü ismin TikTok'ta oldukça yüksek bir takipçi oranına sahip.

Yılmaz'ın 'Ailen şimdi yanında olmalı' diyen bir takipçisine verdiği 'Aile mi? Onlar bundan sonra ancak magazinden görürler' demesi ise oldukça şaşırttı.





