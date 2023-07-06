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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz'ün son hali olay oldu! Yorum yağdı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz'ün son hali olay oldu! Yorum yağdı

06.07.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen İşte Benim Stilim yarışmasıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirdikten sonra hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam etti. Bir dönem Sevda Demirel ile aşk yaşayan Doğrusöz'ün son paylaşımı olay oldu. Ünlü ismin gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz'ün son hali olay oldu! Yorum yağdı

Katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan ve yarışmadaki maskülen tavırları, dobra halleriyle dikkat çeken Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam etti.

Neslihan Doğrusöz 3

Her paylaşımıyla olay olan Doğrusöz, son paylaşımlarıyla yine olay oldu. Beyaz atletiyle spor salonundan story paylaşan ünlü ismin üstsüz havuz pozuna da beğeni ve yorum yağdı.

Doruk Doğrusöz

Doruk Doğrusöz'in gönderisine sosyal medyada; 'Adamın ham maddesi', 'Bu kadar mı yakılıklı olunur', 'Sen nesin be', 'İyi ki erkek olmuşsunuz' gibi yorumlar yapıldı.

Doruk Doğrusöz 2

Daha önce katıldığı bir programda "Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim" diyen eski yarışmacı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Doruk Doğrusöz 3

Doğrusöz, bir zamanlar Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı. O dönem Demirel ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Doruk Doğrusöz 4

Demirel "Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu, horlaması." demişti.

Doruk Doğrusöz 5

Doruk Doğrusöz 6

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