Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz'ün son hali olay oldu! Yorum yağdı

Katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan ve yarışmadaki maskülen tavırları, dobra halleriyle dikkat çeken Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam etti.

Her paylaşımıyla olay olan Doğrusöz, son paylaşımlarıyla yine olay oldu. Beyaz atletiyle spor salonundan story paylaşan ünlü ismin üstsüz havuz pozuna da beğeni ve yorum yağdı.

Doruk Doğrusöz'in gönderisine sosyal medyada; 'Adamın ham maddesi', 'Bu kadar mı yakılıklı olunur', 'Sen nesin be', 'İyi ki erkek olmuşsunuz' gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce katıldığı bir programda "Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim" diyen eski yarışmacı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Doğrusöz, bir zamanlar Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı. O dönem Demirel ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Demirel "Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu, horlaması." demişti.



