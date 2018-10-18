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Cinsiyete özel afrodizyak etkili besinler nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

Cinsel gücü artırmak için erkeklerin ve kadınların tüketmesi gereken bazı yiyecekler vardır. Bazı besinler sperm kalitesini artırırken bazı besinler de kadınlarda cinsel isteği tetikliyor. Bakalım bu besinler nelermiş...

Cinsel gücü artırmak için erkeklerin ve kadınların tüketmesi gereken bazı yiyecekler vardır. Bazı besinler sperm kalitesini artırırken bazı besinler de kadınlarda cinsel isteği tetikliyor. Bakalım bu besinler nelermiş...

Cinsiyete özel afrodizyak etkili besinler nelerdir?

Cinsel gücü artırmak için erkeklerin ve kadınların tüketmesi gereken bazı yiyecekler vardır. Bazı besinler sperm kalitesini artırırken bazı besinler de kadınlarda cinsel isteği tetikliyor. Bakalım bu besinler nelermiş...

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Karides

Karides
Erkeklerin performansını artıracak her şey onda var: Cinsel isteği ve sperm sayısını artıracak selenyum, antioksidan ve bolca çinko içeriyor. Aynı zamanda kasların kasılması için gereken magnezyum ve kalsiyum da karideste mevcut. Cinsel hayat için erkeklerin faydalanabileceği en doğal kaynak olsa gerek...
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Kekik

Kekik
Kekiğin erkekler üzerinde uyarıcı bir etkisi vardır. Dilerseniz taze dilerseniz kurutulmuş halini kullanabilirsiniz. Sadece yemeklere değil çayını da demleyip içmek iyi gelecektir.
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Acı biber

Acı biber
Biberde bulunan kapsaisin maddesi beynin endorfin salınım hızını artırır ve sinir sistemini harekete geçirerek cinsel isteği ikiye katlar.
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Badem

Badem
E vitamini yönünden zengin olan badem, bu sayede spermleri daha dayanıklı ve güçlü hale getirir. Aynı zamanda cinsel hormonların üretimi için gerekli yağlar bademde bulunmaktadır.
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Salatalık

Salatalık
Yapılan araştırmalar sonucu salatalık kokusunun kadınlarda cinsel arzuyu uyandırdığı ortaya çıktı. Kalori derdi olmayan salatayı istediğiniz her an tüketebilirsiniz, koklamak da bonusu hanımlar :)
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Tarçın

Tarçın
Kadınlar için inanılmaz etkili bir afrodizyak kaynağıdır. Kokusunun sinirleri yatıştırma özelliği vardır. Tarçını suyunuza aroma vermesi için ekleyebilir ya da gün içinde çayını tüketebilirsiniz.
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Karanfil

Karanfil
Karanfil tarçından sonra gelen etkili afrosizyak kaynağıdır. Cinsel arzuları uyandırmak için karanfil ve adaçayı karışımı yapabilirsiniz. Bunun için 1 litre suya 5 gram adaçayı, 3 gram da karanfil ekleyin. Suyu ocağa koyun ve kaynamaya başlayınca altını kapatıp yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Doğal afrodizyak kaynağını yatmadan önce bir bardak için. Unutmadan söyleyelim; karışımımız kadınlara özel :)
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Çikolata

Çikolata
Kadınlar bu lezzete zaten hayran :) Ancak bilmediğimiz öyle bir etkisi var ki! İçeriğindeki dopamin, beynin keyif veren yönünü pozitif olarak çalıştırır. Çikolatada bulunan anandamid maddesi ise cinsel güç ile ilintili olan beyin işlevlerini harekete geçirir. Etkilerinden en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız bitter olanını tercih etmelisiniz hanımlar...
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Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada kabak çekirdeğinde bulunan folik asit ve çinkonun erkeklerde sperm kalitesini artırdığı ortaya çıktı.
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