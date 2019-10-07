Çıntar mantarı sezonu başladı: İşte çıntar mantarı üretimi

Sonbahar aylarında adeta geçim kaynağı olan Çıntar’ın Menteşe Belediyesi tarafından ilk defa 2017 yılında festivali yapıldı. Bu yıl 3’üncüsü Kasım ayı sonunda yapılması beklenen ‘Çıntar Festivali'nde 150 kiloya yakın çıntarın pidesi, odun ateşinde közlemesi ve zeytinyağlı yemeği vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

ÇINTAR MANTARI ÜRETİMİ

Çıntar mantarı elle toplanarak Muğla pazarında vatandaşlara kilosu 20 liradan satışa sunuldu. Yüksek besin değeri ile de çok besleyici olduğu açıklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, bir mantar türü olan çıntarın zehirlileri ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Allı, “Dünyada mantarlar tüketiliyor ama ülkemizde son yıllarda bunun önemi ancak anlaşılabildi. Özellikle Çin'de ve Uzak Doğu ülkelerinde mantarı çok tüketiyorlar ve uzun yaşamanın sırrını buna bağlıyorlar. Ülkemizde farklı bölgelerde kanlıca, melki ve çilmik gibi isimlerle tanınan ve Muğla'da da çıntar olarak bilinen bu mantar yüksek derecede besleyici öneme sahip. Doğada mantar toplarken dikkat edilmesi gerekir. Çıntara benzeyip zehirli olan türler olabilir” dedi.