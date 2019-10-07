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Çıntar mantarı sezonu başladı: İşte çıntar mantarı üretimi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Muğla yemek kültüründe önemli bir yere sahip çıntarın ilk ürünü pazara indi. Kırsal mahallelerde oturan vatandaşlar tarafından çamlık alanlarda doğal ortamda yetişen çıntar mantarı bazı bölgelerde kanlıca, melki veya çilmik olarak da biliniyor.

Çıntar mantarı sezonu başladı: İşte çıntar mantarı üretimi

Sonbahar aylarında adeta geçim kaynağı olan Çıntar’ın Menteşe Belediyesi tarafından ilk defa 2017 yılında festivali yapıldı. Bu yıl 3’üncüsü Kasım ayı sonunda yapılması beklenen ‘Çıntar Festivali'nde 150 kiloya yakın çıntarın pidesi, odun ateşinde közlemesi ve zeytinyağlı yemeği vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

ÇINTAR MANTARI ÜRETİMİ

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Çıntar mantarı elle toplanarak Muğla pazarında vatandaşlara kilosu 20 liradan satışa sunuldu. Yüksek besin değeri ile de çok besleyici olduğu açıklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, bir mantar türü olan çıntarın zehirlileri ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Allı, “Dünyada mantarlar tüketiliyor ama ülkemizde son yıllarda bunun önemi ancak anlaşılabildi. Özellikle Çin'de ve Uzak Doğu ülkelerinde mantarı çok tüketiyorlar ve uzun yaşamanın sırrını buna bağlıyorlar. Ülkemizde farklı bölgelerde kanlıca, melki ve çilmik gibi isimlerle tanınan ve Muğla'da da çıntar olarak bilinen bu mantar yüksek derecede besleyici öneme sahip. Doğada mantar toplarken dikkat edilmesi gerekir. Çıntara benzeyip zehirli olan türler olabilir” dedi.

ÇINTAR MANTARI NASIL YAPILIR?
Oldukça besleyici bir mantar türü olan çıntarın yemeğini ve közlemesini yapabilir hatta hamur işlerinde kullanabilir veya kavurmasını yapabilirsiniz. Mantar severler için oldukça lezzetlidir.

ÇINTAR KAVURMASI TARİFİ
Malzemeler:
Bir kilo çıntar
2 adet kuru soğan
Tuz
Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı:
İlk olarak mantarları bol suda yıkayın. Lekeleri çıkmayan mantarları temiz ve nemli bezle hasar vermeden temizleyebilirsiniz.
Mantarları orta büyüklükte kalacak şekilde doğrayın.
Doğradığınız mantarları 10 dakika kaynayan suda haşlayın ve süzün.
Soğanları yemeklik doğrayın ve kızgın yağda rengi dönene kadar pişirin. Ardından suyunu süzdüğünüz mantarları tavaya alın ve mantarlar suyunu iyice çekene kadar kavurun. Bu aşamada tuz eklemeyi de ihmal etmeyin. Tarife dilerseniz tereyağı ve sarımsak da ekleyebilirsiniz.

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