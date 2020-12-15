Çıplak dizisi Blu TV'de neden yayından kaldırıldı? Cüneyt Özdemir'den Çıplak dizisi açıklaması

BluTV, yönetmen koltuğunda Can Evrenol'un oturduğu ve 2. sezon hazırlıkları yapan 'Çıplak' dizisini yayın kataloğundan kaldırdı. 2. sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan Çıplak dizisinin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medyadan yaptığı "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" paylaşımının ardından yayından kaldırılması dikkat çekti.
Cüneyt Özdemir’in Çıplak dizisini RTÜK’e şikayet etmesinin ardından dizi yayından kaldırıldığı iddiasına Twitter'dan yanıt verdi. Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır Sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi espirili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum.
Dizi Blu Tv'den kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor! Bu dizi Rtük yüzünden mi yoksa Rtük korkusundan mı kaldırıldı ne oldu bunu resmi açıklama olunca öğreniriz ama anlamadığım dayağı niye ben yiyorum? Rtük'ün sansür tavrını aylardır hemen her yayında eleştiren benim yahu.
Sosyal medya tamamen bir linç ve delilik alanına dönüştü. Sürekli kendimizi açıklamak zorunda hissediyoruz. Gerekiyor da.. Yapacak bir şey yok. Demek ki biz yeterince kendimizi anlatamıyoruz. O yüzden bir daha bakın bakalım benim kadar RTÜK'ün sansürünü eleştiren kimse var mı?
Son olarak bir kez daha altını çizerek söyleyeyim; Çıplak dizisini çok beğendim. Kendi halinde, küçük bütçeli, mütevazi ama şahane iş çıkartmışlar. Üstelik paralı bir platformda yayınlandı, isteyen izler isteyen izlemez. Rtük dahil kimse özgür iradeye burnunu sokmamalı..."
RTÜK ve Blu TV'den konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Bir doğum günü partisine katılan Eylül, partinin sahibine aşık olur ve planları değişir. Çıplak, geçtiğimiz haziran ayında prömiyerini yapmıştı ve ikinci sezon onayı almayı başarmıştı. 11 Haziran'da BluTV'de yayınlanmaya başlayan Çıplak dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşmuştu.
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