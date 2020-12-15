Çıplak dizisi Blu TV'de neden yayından kaldırıldı? Cüneyt Özdemir'den Çıplak dizisi açıklaması

BluTV, yönetmen koltuğunda Can Evrenol'un oturduğu ve 2. sezon hazırlıkları yapan 'Çıplak' dizisini yayın kataloğundan kaldırdı. 2. sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan Çıplak dizisinin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medyadan yaptığı "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" paylaşımının ardından yayından kaldırılması dikkat çekti.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN İDDİALARA YANIT

Cüneyt Özdemir’in Çıplak dizisini RTÜK’e şikayet etmesinin ardından dizi yayından kaldırıldığı iddiasına Twitter'dan yanıt verdi. Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır Sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi espirili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum.

Dizi Blu Tv'den kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor! Bu dizi Rtük yüzünden mi yoksa Rtük korkusundan mı kaldırıldı ne oldu bunu resmi açıklama olunca öğreniriz ama anlamadığım dayağı niye ben yiyorum? Rtük'ün sansür tavrını aylardır hemen her yayında eleştiren benim yahu.