Çıplak fotoğrafları engelleyen yapay zeka

Kelsey Bressler isimli geliştirici şimdi Twitter’da açtığı özel bir hesapla, bu sorunu yenmek için yapay zeka geliştirmeye başladıklarını duyurdu.
Kelsey ve ekibi açtıkları hesaba erkeklerin çıplak fotoğraflarını göndermesini istedi. Böylece geliştirecekleri yapay zeka algoritmasını eğitmeleri mümkün olacak.
Ardından bu yapay zeka uygulamasının, mesaj kutularına gönderilen çıplak fotoğrafları daha hesap sahibine ulaşmadan silmesi mümkün olacak.
Bressler ve ekibi uygulamayı şimdilik kendi çabalarıyla geliştiriyorlar ancak Facebook veya Twitter gibi sosyal medya şirketlerinden teklif gelmesi halinde uygulamayı bu sistemlere entegre etmek istiyorlar.
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