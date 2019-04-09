Mynet Trend

'Çıplak Gerçeklik' gösterisi! Vücutlarını beğenmeyenler bu plajda

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 09.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Tatilde vücudunu göstermekten nefret edenler, 'Çıplak Gerçeklik' sizin için eşsiz bir program.

'Çıplak Gerçeklik' gösterisi! Vücutlarını beğenmeyenler bu plajda

İngiliz televizyonları yeni bir programla ekrana gelmeye hazırlanıyor. 'Çıplak Gerçeklik' adlı programda, bedenini beğenmediği için öz saygısını yitirenleri izleyeceğiz.

11951578-0-image-a-55_1554588894227

Kanal 4'de yayınlanacak programda vücutlarından nefret edenler, özgüvenlerini kazanmak için bir adada bir araya gelecek.

11950924-6894681-image-a-61_1554589120934

Vücutları sadece boyalarla kaplı olacak yarışmacılara, psikolog ve uzmanlar destek verecek.
0_The-Naked-Beach-copy

Yapılan araştırmalara göre kadınların %75'i erkeklerin de %45'i dış görüntülerini beğenmiyor.

0_Naked-Beach-Lala-3a771a243a88jpeg-copy

Çıplak Gerçeklik programı, izleyicilerin de kendileriyle barışmasını hedefliyor.

0_CHANNEL-4-PICTURE-PUBLICITY


PARTNERRuslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
Bu sonsuzluk havuzlarında yüzmek için can atacaksınız!Bu sonsuzluk havuzlarında yüzmek için can atacaksınız!
Bu moda hataları sizi kahkahalara boğacak!Bu moda hataları sizi kahkahalara boğacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çıplak gerçeklik ingiltere

En Çok Okunan Trend Haberler

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

Apartman çığlık sesleriyle yankılandı! Korkunç olay!

Apartman çığlık sesleriyle yankılandı! Korkunç olay!

Ölüm haberi maç sırasında geldi!

Ölüm haberi maç sırasında geldi!

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mark Zuckerberg'in çöpleriyle geçimini sağlıyor!

Onun çöpleriyle ayda 6900 TL kazanıyor!

Şanslı renginizi biliyor musunuz?

Dikkat! Bu yazıda şanslı renginizi bulacaksınız

İngiliz kuaför, evsiz insanlara bedava hizmet veriyor!

Evsiz insanların değişimine inanamayacaksınız!

Dünya’daki en güzel 10 sonsuzluk havuzu!

Bu sonsuzluk havuzlarında yüzmek için can atacaksınız!

Bu moda hataları sizi kahkahalara boğacak!

Bu moda hataları sizi kahkahalara boğacak!

30 metrekarelik evin içi görenleri hayrete düşürüyor!

30 metrekarelik evin içi görenleri hayrete düşürüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.