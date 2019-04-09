'Çıplak Gerçeklik' gösterisi! Vücutlarını beğenmeyenler bu plajda

İngiliz televizyonları yeni bir programla ekrana gelmeye hazırlanıyor. 'Çıplak Gerçeklik' adlı programda, bedenini beğenmediği için öz saygısını yitirenleri izleyeceğiz.

Kanal 4'de yayınlanacak programda vücutlarından nefret edenler, özgüvenlerini kazanmak için bir adada bir araya gelecek.

Vücutları sadece boyalarla kaplı olacak yarışmacılara, psikolog ve uzmanlar destek verecek.



Yapılan araştırmalara göre kadınların %75'i erkeklerin de %45'i dış görüntülerini beğenmiyor.

Çıplak Gerçeklik programı, izleyicilerin de kendileriyle barışmasını hedefliyor.



