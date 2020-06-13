Çıplak halde yaptığı antrenman yapan Paige VanZant, ringlere dönüyor

UFC Başkanı Dana White da, 1 yıl önce kolunun kırılması nedeniyle ringlerden uzak kalan VanZant'ın Abu Dhabi'de düzenlenecek turnuvanın listesine eklendiğini ifade etti.

26 yaşındaki dövüşçü ilk maçında Brezilyalı Ribas ile yapacakken, mücadele şimdiden VanZant'ın hayranlarını heyecanlandırdı.

Takipçilerinin sosyal medyadan gönderdiği mesajlara teşekkür eden başarılı dövüşçü, yeniden mücadele etmek için sabırsızlandığını belirtti.

Karantina sürecinde kendisi gibi dövüşçü olan eşi Austin Vanderford ile çıplak bir şekilde antrenman yapan ve bu anları sosyal medyadan paylaşan VanZant, binlerce beğeni ve yorum almıştı.

