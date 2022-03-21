Çıplak pozu olay olmuştu! Nihal Candan yatakta iç çamaşırlı pozlarını paylaştı!

Bu Tarz Benim programıyla ünlenen fenomen Nihal Candan, yataktan iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.

Cesur tarzıyla gündem olan Nihal Candan, uzun süredir lüks bir otelde yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde çıplak küvet pozlarıyla olan yaratan Nihal Candan, cesur paylaşımına ''Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'' notunu düşmüştü.

Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Nihal Candan, Bu Tarz Benim yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Şimdilerde kendi adını verdiği bir güzellik merkezi işleten Nihal Candan, geçmişte Survivor'a da katılmıştı.

Nihal Candan, ünlü yönetmenlerden teklif aldığını ancak oyunculuğa sıcak bakmadığını söylüyor.



