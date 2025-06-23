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Çıplaklar kampında komşu cinayeti! Parçalarına ayırıp deposunda saklamış...

Kaliforniya’daki bir çıplaklar kampında yaşayan Michael Sparks, komşuları Daniel ve Stephanie Menard’ı öldürüp cesetlerini evinin altındaki sığınakta sakladı. Çiftin köpeği Cuddles ise lavaboda boğulmuş halde bulundu. Katilin, cinayetleri bir sosisli sandviç yüzünden işlediği iddia ediliyor.

Çıplaklar kampında komşu cinayeti! Parçalarına ayırıp deposunda saklamış...
Çiğdem Sevinç

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Olive Dell Ranch adlı çıplaklar kampında yaşayan 62 yaşındaki Michael Royce Sparks, komşuları 79 yaşındaki Daniel ve 73 yaşındaki Stephanie Menard’ı öldürmekle suçlanıyor.

24 Ağustos’ta kaybolan Menard çiftinin cesetleri beş gün sonra Sparks’ın evindeki beton sığınakta torbalar içinde bulundu. Çiftin köpeği Cuddles ise lavaboda boğulmuş haldeydi.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞ

Dedektif Thomas Williams’ın mahkeme ifadesine göre Sparks, cinayetleri cezaevinde bir tutukluya itiraf etti. Daniel Menard’ın verdiği bir sosisli sandviç yüzünden “aşağılandığını” hisseden Sparks, bu olayın kendisinde sinir krizi tetiklediğini söyledi.

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“KOMŞULARIMI PARÇALADIM"

Cinayet sonrası bir arkadaşına mesaj atan Sparks, “Komşularımı parçaladım. Bende böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Çıldırdım” dedi. Saldırıda kazma, tırmık ve çekiç kullandığı bildirildi. Daniel Menard’ın cesedi tahrip edilirken, Stephanie Menard parçalara ayrıldı.

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Kamp sakini Tammie Wilkerson, Sparks’ın sık sık çiftten nefret ettiğini söylediğini belirtti. Daniel Menard’ın diyabet ve demans hastası olduğu da açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
çıplak abd
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