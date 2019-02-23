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Çirkin sevgili arayan kadına Twitter'da gelen komik yanıtlar

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 23.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

Twitter'da çirkin sevgili isteyen kadın belki de konunun bu kadar geyiğe döneceğini tahmin edememişti. Genç kadına gelen yanıtlar güldürdü

Çirkin sevgili arayan kadına Twitter'da gelen komik yanıtlar

Twitter'da sevgili için kriterlerini açıklayanlar oldu, sevgilisini yere göre sığdıramayanlar oldu, yakışıklı bir sevgili için mesaj verenler oldu ama bundan önce çirkin bir sevgili açık açık isteyen hiç olmamıştı.

Jue isimli Twitter kullanıcısı hayatında çirkin bir sevgili istediğini yazınca sosyal medya kullanıcıları durur mu tweet'in altında toplantılar ve verdikleri yanıtlarla güldürdüler.

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İşte o yanıtların bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
Twitter çirkin erkek

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