Çirkin sevgili arayan kadına Twitter'da gelen komik yanıtlar

Twitter'da sevgili için kriterlerini açıklayanlar oldu, sevgilisini yere göre sığdıramayanlar oldu, yakışıklı bir sevgili için mesaj verenler oldu ama bundan önce çirkin bir sevgili açık açık isteyen hiç olmamıştı.
Jue isimli Twitter kullanıcısı hayatında çirkin bir sevgili istediğini yazınca sosyal medya kullanıcıları durur mu tweet'in altında toplantılar ve verdikleri yanıtlarla güldürdüler.
İşte o yanıtların bazıları:
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