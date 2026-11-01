Ankara sokakları dün gece korku filmlerini aratmadı! Cadılar Bayramı'nı böyle kutladılar

Dünyanın birçok ülkesinde 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, Ankara'da da renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalara katılan gençler, korku filmlerinden ve fantastik yapımlardan ilham alan kostümleriyle dikkat çekti. Farklı makyajlar ve ilginç aksesuarlar kullanan katılımcılar, başkent sokaklarında sıra dışı görüntüler oluşturdu.

KORKU FİLMİ KARAKTERLERİ SOKAKLARA ÇIKTI

Ankara'daki kutlamalarda özellikle korku filmlerini andıran kostümler öne çıktı. Rahibe kıyafeti giyen ve ürkütücü makyajıyla dikkat çeken katılımcıların yanı sıra siyah pelerinler ve farklı aksesuarlar tercih edenler de vardı.

Bazı gençler korku filmi karakterlerine bürünürken bazıları fantastik yapımlardan esinlenen kostümlerle kutlamalara katıldı.