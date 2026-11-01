Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ankara sokakları dün gece korku filmlerini aratmadı! Cadılar Bayramı'nı böyle kutladılar

31 Ekim gecesi Ankara sokakları adeta korku filmlerini aratmadı. Cadılar bayramını kutlayan gençler, tercih ettikleri kostüm ve makyajlarla Ankaralıları şaşkına çevirdi. Korku filmi karakterlerinden fantastik figürlere uzanan görüntü imaj tercihleri, başkent sokaklarında ilginç görüntülere imza attı.

Ankara sokakları dün gece korku filmlerini aratmadı! Cadılar Bayramı'nı böyle kutladılar
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyanın birçok ülkesinde 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, Ankara'da da renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara sokakları dün gece korku filmlerini aratmadı! Cadılar Bayramı nı böyle kutladılar 1

Kutlamalara katılan gençler, korku filmlerinden ve fantastik yapımlardan ilham alan kostümleriyle dikkat çekti. Farklı makyajlar ve ilginç aksesuarlar kullanan katılımcılar, başkent sokaklarında sıra dışı görüntüler oluşturdu.

Ankara sokakları dün gece korku filmlerini aratmadı! Cadılar Bayramı nı böyle kutladılar 2

KORKU FİLMİ KARAKTERLERİ SOKAKLARA ÇIKTI

Ankara'daki kutlamalarda özellikle korku filmlerini andıran kostümler öne çıktı. Rahibe kıyafeti giyen ve ürkütücü makyajıyla dikkat çeken katılımcıların yanı sıra siyah pelerinler ve farklı aksesuarlar tercih edenler de vardı.

Ankara sokakları dün gece korku filmlerini aratmadı! Cadılar Bayramı nı böyle kutladılar 3

Bazı gençler korku filmi karakterlerine bürünürken bazıları fantastik yapımlardan esinlenen kostümlerle kutlamalara katıldı.

Ankara sokakları dün gece korku filmlerini aratmadı! Cadılar Bayramı nı böyle kutladılar 4

Ankara sokakları dün gece korku filmlerini aratmadı! Cadılar Bayramı nı böyle kutladılar 5

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'u 7 gün boyunca etkisi altına alacak! İstanbul'u 7 gün boyunca etkisi altına alacak!
40 yılda sadece 11 kez görüldü! Bu balığın kafası tamamen şeffaf40 yılda sadece 11 kez görüldü! Bu balığın kafası tamamen şeffaf

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cadılar Bayramı halloween
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.