TREND

Ciro Immobile'nin eşi Jessica: Eşim benimle ilgilenmiyor, sürekli FIFA'da

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 27.01.2019 09:17 | Son Güncelleme

Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'nin eşi Jessica Melena, İtalyan golcünün FIFA oynarken görüntüsünü paylaştı ve kendisiyle ilgilenmediğini belirterek isyan etti.

Ciro Immobile'nin eşi Jessica: Eşim benimle ilgilenmiyor, sürekli FIFA'da

Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'nin eşi Jessica Melena'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Jessica Melena

Immobile'nin FIFA oynarken güzel eşiyle ilgilenmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Jessica Melenaa

2014'te evlendiği Immobile'den iki kız çocuğu olan Melena, verdiği seksi pozlarla da biliniyor.

melena1

Instagram'da 700 bin takipçisi var.

02020

Eşinin oyun platformunu gösteren Jessica, sürekli oyun oynanmasından şikayetçi olduğunu söyledi.

00


PARTNERO ülkede 87 kişi donarak öldüO ülkede 87 kişi donarak öldü
Hakem, futbolcunun üzerine yürüdüHakem, futbolcunun üzerine yürüdü
Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili yeni gelişmeSala'nın kaybolan uçağıyla ilgili yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ciro Immobile Lazio

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Bağırarak uyandım hala uyuyamadım'

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Bağırarak uyandım hala uyuyamadım'

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

19 dairesi, 9 otomobili vardı şimdi bir odaya muhtaç

19 dairesi, 9 otomobili vardı şimdi bir odaya muhtaç

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Dünya onu konuşuyor

Dünya onu konuşuyor

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Rodrigues'e ilk maçında büyük şok!

Rodrigues'e ilk maçında büyük şok!

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakem Zorbay Küçük, futbolcu Günay Güvenç'in üzerine yürüdü

Hakem, futbolcunun üzerine yürüdü

Emiliano Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili yeni gelişme

Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili yeni gelişme

Nevşehir’de ilk kez bir kadın hakem maça çıktı

Nevşehir'de tarihinin ilk kadın hakemi

O liste açıklandı! Türkiye'den bir tek Beşiktaş var

O liste açıklandı! Türkiye'den bir tek Beşiktaş var

Lionel Messi: Emiliano Sala'yı arama çalışmaları durdurulmamalı

Lionel Messi'den Emiliano Sala için sert tepki

Emiliano Sala'nın kaybolan uçağının arama çalışmaları durduruldu!

Kaybolan uçakta flaş gelişme! Kötü haber...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.