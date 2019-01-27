Ciro Immobile'nin eşi Jessica: Eşim benimle ilgilenmiyor, sürekli FIFA'da

Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'nin eşi Jessica Melena'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.
Immobile'nin FIFA oynarken güzel eşiyle ilgilenmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
2014'te evlendiği Immobile'den iki kız çocuğu olan Melena, verdiği seksi pozlarla da biliniyor.
Instagram'da 700 bin takipçisi var.
Eşinin oyun platformunu gösteren Jessica, sürekli oyun oynanmasından şikayetçi olduğunu söyledi.
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