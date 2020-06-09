Çıtır çıtır, el açması tadında: Hazır yufkadan patatesli börek tarifi

Haşlanmış patatesleri minik minik doğrayın. Soğanları robottan geçirin ve suyunu sıkın. Ardından soğanları bir çay bardağı sıvı yağda rengi pembeleşinceye kadar kavurun. Patatesleri tavaya ekleyin. Üzerine tuzu ve baharatları ilave edin. Tüm malzemeleri harmanladıktan sonra tavayı ocaktan alın ve bir kenarda ılımaya bırakın. Bir yemek kaşığı sıvı yağı, unu, sirkeyi kıvam alana kadar çırpın. Yufkaları üçgen şeklinde kesin. Her bir üçgen dilimini fırça yardımıyla soslayın. Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayacak püf noktası bu sosta saklıdır. Hazırladığınız iç harçtan bir yemek kaşığı alın ve böreğin geniş kısmına dağıtın. Şimdi sigara böreği gibi sarın. Tüm yufkaya aynı işlemi uygulayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Üzerine börekleri yerleştirin. Böreklerin üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Dilerseniz susam da serpiştirebilirsiniz. Börekleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

Patatesli börek tarifi hemen hemen herkesin bildiği bir börek türüdür ancak birçok kişi çıtır çıtır olmasını sağlayamaz. Şimdi sizlerle paylaşacağımız tarifimiz, sosu sayesinde pastane usulü börekleri aratmayacak. Hazır yufkadan hazırlanan patatesli börek nefis oldu! İşte deneyen herkesin memnun kaldığı hazır yufkadan patatesli börek tarifi.

FARKLI YÖNTEMLERLE PATATESLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Sizlerle kolay patatesli börek tarifini paylaştık. Yukarıdaki tarifi aynı şekilde uygulayıp, böreğe farklı şekiller verebilirsiniz. Sigara böreği şeklinde sarmak yerine patatesli gül böreği ya da patatesli kol böreği hazırlayabilirsiniz.

LEZZETLİ VE KOLAY PATATESLİ BÖREK TARİFİ İÇİN İPUÇLARI

Patatesli börek tarifini yufkadan hazırladık. Böylelikle büyük bir kolaylık sağladık. Tarifimiz hazır yufkadan olsa da lezzeti el açması tadında oldu. Bunun sebebi ise içine hazırladığımız sirkeli sos. Tarifi çıtır çıtır yapan en önemli detay sirkeli, yağlı ve unlu karışım.

Patatesli börek tarifini dilerseniz sirke yerine sodalı sos hazırlayarak da hazırlayabilirsiniz.

Patatesli börek tarifi tavada da pişirilebilir ancak bu aşamada üzerlerine yumurta sarısı sürmemelisiniz.

PATATESLİ BÖREK SERVİS ÖNERİ

Sıcacık çıtır patatesli börekleri servis ederken yanına en çok taze yeşillikler ve çeri domatesleri jyakışyıor. İçecek olarak da tavsiyemiz kesinlikle çaydan yanadır.

PATATESLİ BÖREK TARİFİ KALORİ ORANI

Bir adet patatesli börek yaklaşık olarak 95 kaloridir.

