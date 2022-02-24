Çıtır çıtır patates halkası tarifi isteyenler buraya!

Soğan halkası beğenilen ve talep gören bir atıştırmalık çeşidi. Hatta çoğu kişiyi de tiryakisi yapmış durumda. Ancak patates halkası, soğan halkasının tahtını sallamaya başlamış gibi görünüyor. Soğan halkasına benzer bir görünüme sahip olan patates halkası, tadıyla ve çıtır çıtır yapısıyla cipsi de andırıyor. Sonuç olarak karşımıza lezzetli bir atıştırmalık olarak çıkmayı başarıyor. Peki, soğan halkasının popülerliğini elinden almaya aday olan patates halkası nasıl yapılıyor? Hangi malzemelerin gerekli olduğuyla başlayalım.

PATATES HALKASI TARİFİ

MALZEMELER

2 adet büyük boy haşlanmış patates

Yarım su bardağı ince irmik veya sıcak suda yumuşatılmış köftelik bulgur

2 yemek kaşığı nişasta

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

İşe sarımsakları ezerek başlayın.

Ardından ezmiş olduğumuz sarımsakları bir tavaya koyun.

Tereyağını da ekleyin.

Ocağı orta ateşe getirin.

Sarımsaklar pembe bir görünüm kazanana kadar pişirin.

Haşlanmış patatesleri ezin.

Daha sonra tuz ve pul biber ekleyin ve yine ezerek karıştırın.

Akabinde tavaya yarım bardak su ilave edin ve kaynamasını bekleyin.

Kaynadıktan sonra irmiği de dahil edin.

Suyunu tamamen çekene kadar karıştırarak dibine tutmamasını sağlayın.

Kıvamına geldikten sonra haşlanmış patatesleri ekleyin ve karıştırın.

Yeterince karıştırdıktan sonra bir kaseye alın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan karşıma nişasta ekleyerek, hamur kıvamına gelene kadar iyice karıştırın.

Hamur kıvamına ulaşan harcı tezgahın üzerinde toparlayın.

Harcı ortadan ikiye ayırın.

Tezgaha biraz un serperek merdaneyle açmaya başlayın.

Açma işlemini tamamlayınca, yuvarlak çerçeveli büyük bir kapak yardımıyla kesin.

Yuvarlak şekil alan patateslerin ortasını daha küçük bir kapak yardımıyla kesip alın.

Böylelikle patates halkalarını hazır hale getirin.

Kızartma tavasına bolca sıvı yağ ekleyip kızdırın.

Son olarak patates halkalarını kızgın yağa bırakın ve her iki yüzünü de kızartın.

Bu aşamada halkaları önce una sonra çırpılmış yumurtaya bulayıp kızartırsanız daha da lezzetli olacak.



