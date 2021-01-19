Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı yağda değilmiş! Bu püf noktasıyla restoranlarda yediğimiz gibi oluyor

Patates kızartması neredeyse bütün yemeklerin yanına yakışan en büyük eşlikçidir. Anne patatesi olarak bildiğimiz evlerimizde yapılan patates kızartmasının bambaşka bir lezzeti olsa da gözümüz her zaman fast food zincirlerinde yediğimiz çıtır patateslerde kalır. Ne kadar uğraşsak da ne yazık ki hamburgerlerin yanındaki kadar altın sarısı renginde ve çıtır çıtır patatesleri evimizde kızartmayı bir türlü beceremeyiz.

ÇITIR PATATES MALZEMELERİ

1 kg taze patates

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karbonat

1/2 çay bardağı zeytinyağı

4 diş sarımsak

1 çorba kaşığı biberiye

Göz kararı tuz ve karabiber

ÇITIR PATATES YAPILIŞI

Adım 1

Patatesleri iyice yıkayıp kabuklu olarak dörde bölün. Kaynamış suyun içine karbonat ve tuzu atıp patatesleri de koyun yaklaşık 9-10 dk kaynatıp süzün.

Adım 2

Fırın tepsisine patatesleri alın üzerine zeytinyağı gezdirin sarımsakları soymadan kabuklu olarak içine atın biberiyeleride üstlerine gezdirin hepsini birbiriyle harmanlayın. Göz kararı tuz ve karabiber de ekleyin.

Adım 3

200 derece fırında üzerleri iyice kızarana kadar zaman zaman karıştırarak pişirin.

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