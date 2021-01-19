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Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı yağda değilmiş! Bu püf noktasıyla restoranlarda yediğimiz gibi oluyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 19.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Köftenin en mükemmel eşlikçisi, ketçap ve mayoneze bandırıldığında kimsenin hayır diyemediği patates kızartmasını daha çıtır hale getirmeniz aslında çok kolay. Hem doyurucu hem de besleyici olan patatesi çıtır hale getirmek sadece fast food restoranlarına özgü bir sır değil. Altın sarısı ve çıtır çıtır patates kızartmanın sırrı sadece karbonatta gizli.

Patates kızartması neredeyse bütün yemeklerin yanına yakışan en büyük eşlikçidir. Anne patatesi olarak bildiğimiz evlerimizde yapılan patates kızartmasının bambaşka bir lezzeti olsa da gözümüz her zaman fast food zincirlerinde yediğimiz çıtır patateslerde kalır. Ne kadar uğraşsak da ne yazık ki hamburgerlerin yanındaki kadar altın sarısı renginde ve çıtır çıtır patatesleri evimizde kızartmayı bir türlü beceremeyiz.

ÇITIR PATATES MALZEMELERİ

  • 1 kg taze patates
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 4 diş sarımsak
  • 1 çorba kaşığı biberiye
  • Göz kararı tuz ve karabiber

ÇITIR PATATES YAPILIŞI

Adım 1
Patatesleri iyice yıkayıp kabuklu olarak dörde bölün. Kaynamış suyun içine karbonat ve tuzu atıp patatesleri de koyun yaklaşık 9-10 dk kaynatıp süzün.

Adım 2
Fırın tepsisine patatesleri alın üzerine zeytinyağı gezdirin sarımsakları soymadan kabuklu olarak içine atın biberiyeleride üstlerine gezdirin hepsini birbiriyle harmanlayın. Göz kararı tuz ve karabiber de ekleyin.

Adım 3
200 derece fırında üzerleri iyice kızarana kadar zaman zaman karıştırarak pişirin.

EVDE ÇITIR PATATES YAPMANIN DİĞER İPUÇLARI

  • Çıtır patates kızartması için ilk adımda patates seçimi önemlidir. Taze, yeşermemiş, yumuşak olmayan patatesleri seçerek işe başlayabilirsiniz.

  • Patatesleri doğradıktan sonra çıtır olabilmesi için mümkün olduğunca nişastalarını salmalarını beklemelisiniz. Nişastalarını salması için patatesleri soğuk suyun içine atabilirsiniz. Aynı zamanda suyun soğukluğunu arttırmak için buz ve birkaç damla sirke ile destekleyebilirsiniz.

  • Daha çıtır patatesler için diğer bir yöntem ise; soda ve tuzdur. Patatesleri doğradıktan sonra maden suyu ve tuz karışımın içine atarak 30 dakika bekletin. Bu süre içerisinde patateslerin sertleşmeye başladığını görebilirsiniz.

  • Hazır halde satılan dondurulmuş patateslerin kızartıldığında daha çıtır olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle patatesleri doğradıktan sonra buzdolabı poşetlerine doldurarak derin dondurucuya konulabilir. Dondurulan patatesler derin dondurucudan çıkarttıktan sonra
    kızgın yağa atarak kızartabilirsiniz.

    • SİRKELİ SU YÖNTEMİ

    • Sirkeli su ve maden suyunda bekletilen patatesler kızartılmadan önce mutlaka havlu ve peçete yardımıyla kurulanmalıdır. Fazla suyu alınmayan patateslerin yağ ile bulaşmasında sıçrama riski çok yüksektir ve sulu olarak kızartılan patatesler istenilen çıtırlık seviyesine ulaşmaz.

    • Kızartma yağının mutlaka belirlenen ısıda olması gerekir. Kızgın yağda atılmayan patatesler fazla yağ çektiği için neredeyse hamur olarak çıkar.

    • Patatesleri kızartırken çok fazla karıştırmamanız gerekir. Kızartma esnasında yüzey rengi tamamen değiştirdikten sonra 1 defa karıştırılması yeterli olur.

  • Kızartma işlemi sırasında çabuk yanan tereyağı ya da zeytinyağı gibi yağlar yerine ayçiçek yağını tercih etmelisiniz.

  • Patatesleri istenilen kıtırlık seviyesine ulaştırmak için iki aşamalı kızartma yöntemini seçebilirsiniz. İlk adımda kızgın yağın içine patatesleri atın ve tam olarak kızarmadan yağdan alıp kenara koyun. Fazla yağını çekildikten sonra tekrardan kızgın yağa atın ve bu sefer patatesin altın rengine kavuşmasını bekleyin.

  • Kızartma için derin bir tencere ya da kızartma kabı kullanmalısınız. Kullanılan yağ her bir patatesin bütün yüzeylerine etki edecek şekilde bol miktarda olmalıdır.

  • Kızaran patatesleri kevgir ile yağdan alın ve içine havlı kağıt serilmiş bir tabağa alın.

  • Kızartma sırasında tuz atılmaması önemlidir. Çünkü tuz yağın sıcaklığını düşürürken aynı Zamanda patatesin çıtırlık seviyesini de doğrudan etkiler.

  • Kızaran patateslerin üzeri hemen kapatılmamalıdır. Üzerine kapak kapatılan patateslerin sıcaklık ve buhar nedeniyle çıtırlıklarını kaybeder.

    • SÜT YÖNTEMİ

    • Patatesleri yıkadıktan sonra süt dolu bir kaba koyarak birkaç saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Buzdolabından çıkardıktan sonra patateslerin sütten arınması için iyice yıkanması ve kızartmak için kurulanması gerekir.

    • Limon da patatesleri çıtır çıtır yapan bir etkiye sahiptir. Patates dilimlerini üzerine limon sıktıktan sonra kızartabilirsiniz.
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