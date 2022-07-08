Civa metal mi, ametal mi? Civa periyodik tabloda hangi gruptadır?

Periyodik cetvelde dikey sütunlara grup denir. Eğer iki element aynı grupta yer alıyorsa kimyasal özellikleri de benzer demektir. Element tablosunda aşağı doğru dikeyce indikçe özellikler yoğunlaşır ve belirginleşir. Bir B grubuna ait elementin son katmanında kaç tane elektron var ise grup sıralaması da odur. Başka bir ifade ile bir elementin son katmanındaki sayı grup numarasının belirler. Örneğin civa elementinin son katmanında 12 tane atom vardır. Bu yüzden civanın grup numarası 12’dir. 12. grupta yer alan civa ametal mi?

Civa periyodik tabloda hangi gruptadır?

Civa elementi element tablosunun 6. periyodunun 12. grubunda yer alır. Atom numarası 80 olan civa metal mi? Hg sembolü ile gösterilen bir metaldir. Civa atomunun simgesi olan Hg, Latince’de “sıvı gümüş” anlamına gelen hydrargyrum kelimesinden gelir.

Metallerin en önemli özelliği ısı ve elektriği iyi geçiren parlak maddeler olmasıdır. Metaller ışığı yansıtabilir, kristal yapılıdır, gri ve kırmızı renk tonlarına sahiptir. Civa hariç tüm metaller oda sıcaklığında katıdır. Civa ise oda sıcaklığında sıvı bir maddedir.

Metaller, bileşik oluşturmayan elementlerdir. Diğer elementler ile kıyaslandığında nispeten yoğunluğu daha fazladır.

Diğer metal element örnekleri; lityum, berilyum, sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, alüminyum, gümüş altın, demir, bakır, çinko, nikel, volfram.



