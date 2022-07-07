Klor metal mi, ametal mi? Klor periyodik tabloda hangi gruptadır?

Metaller kendi aralarında soy bağı yapabilen ve soy olanlar olarak iki grupta incelenir. Periyodik tabloya karşıdan bakıldığında metaller sol tarafta yer alır. Oda sıcaklığında civa hariç katı haldedirler. Parlak olmaları ve ışığı yansıtmaları ile bilinen metaller, esnektir ve eğilip bükülebilirler. Metallerin en önemli özelliklerinden birisi ısı ve elektriği iyi iletmeleridir.

Ametaller oda sıcaklığında katı, sıvı ya da gaz halde bulunurlar. Atomik halde bulunmayan ametaller metallerin gibi değildir, doğada moleküler yapıda bulunurlar. Işığı ve elektriği metallerin aksine iyi iletmeyen ametaller, elektron almaya yatkındırlar. Ametaller, esnek yapıda değildir.

Klor Metal mi?

Klor, periyodik tabloda üçüncü periyottaki 17. grupta yer alır. Klorun atom numarası 17’dir. CL sembolü ile gösterilen klor yeşilimsi sarı renkte bir gaz çeşididir. Klor metal mi, sorusunun cevabı hayırdır. Klor metal değildir.

Klor Ametal mi?

Ametallerin en bilindik özelliklerinden birisi ısı ve elektriği iletememeleridir. Yüzeyleri mat ve levha haline getirilemeyen elementlerdir. Ametaller, periyodik tabloyu karşımıza aldığımızda sağ tarafta yer alır.

Klor, periyodik tablonun 3. periyodunda yani sağ tarafında yer alır. Cl sembolü olan klorun atom numarası 17’dir. Klor ametal mi, sorusunun yanıtı ise klor ametaldir.

Diğer ametal elementlere ise karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gaz örnek verilebilir.

