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Altın metal mi, ametal mi? Altın periyodik tabloda hangi gruptadır?

06.07.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı cins atomdan oluşan maddelere element denir. Elementler artan atom numaralarına yani proton ve elektron sayılarına ve sahip oldukları özelliklere göre periyodik tabloya yerleştirilmiştir. Altın metal mi, ametal mi? Altın periyodik tabloda hangi gruptadır?

Altın metal mi, ametal mi? Altın periyodik tabloda hangi gruptadır?

Metaller, periyodik cetveli karşımıza aldığımızda tablonun sol tarafında yer alır. Oda sıcaklığında civa haricinde katı halde yer alırlar, civa ise oda sıcaklığında sıvı haldedir. Metaller kendi aralarında alaşım yani metal - metal karışımı oluştururlar.

Ametaller ise periyodik tabloyu karşımıza aldığımızda periyodik tablonun sağ tarafında yer alırlar. Kendi aralarında ve metaller ile bileşik oluşturabilirler. Kendi aralarında kovalent bağ, metaller ile de iyonik bağ yaparlar.

Klor metal mi, ametal mi? Klor periyodik tabloda hangi gruptadır?Klor metal mi, ametal mi? Klor periyodik tabloda hangi gruptadır?

Altın Metal mi?

Periyodik tablonun 6. periyodunun 11. grubundadır. Altın elementinin atom numarası 79’dur. Au simgesi ile gösterilir. Altın, periyodik tablodaki konumuna göre metaller sınıfında yer alır.

Metaller kendi aralarında bileşik oluşturamazlar, ametaller ile iyonik bağ ile bileşik oluştururlar. Bunun yanı sıra kendi aralarında da alaşım yani metal - metal karışımı oluştururlar. Metaller diğer elementlere göre daha sıkı yoğunluğa sahiptir.

Metallere altın dışında verilecek örnekler şunlardır;

Demir, alüminyum, bakır, çinko, magnezyum, nikel, volfram, civa.

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