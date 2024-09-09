Çizgi film nasıl yazılır? Çizgi film ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

"Çizgi film" terimi, yazılı iletişimde sıkça yazım hatasına uğrayan kelimelerden biridir. İki ayrı sözcükten oluştuğu için bazen bitişik, bazen de ayrı yazılması kafa karışıklığına neden olabilir. Özellikle resmî yazışmalar ve akademik metinlerde doğru yazım kurallarına uymak büyük önem taşır. Dilimizi doğru kullanmak ve yazım hatalarını en aza indirmek için TDK'nin çevrim içi sözlükleri gibi güvenilir kaynaklara başvurmak gereklidir. TDK sözlükleri, kelimelerin doğru yazım ve telaffuz biçimlerini öğrenmek isteyenler için en güvenilir başvuru kaynaklarından biridir.

Çizgi film nasıl yazılır?

"Çizgi film" terimi, "çizgi" ve "film" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Dil bilgisi kurallarına göre, bu tür kelime birleşimleri, yeni bir terim olarak tanımlanır ve doğru yazımına dikkat edilmesi gerekir. "Çizgi film" de bu kurala uygun olarak oluşturulmuş bir birleşik kelimedir.

Bu kelimenin doğru yazımını öğrenmek için, Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlük sitesinden yararlanmak oldukça faydalıdır. Kullanıcılar, bu site üzerinden aradıkları kelimenin doğru yazımını, telaffuzunu ve hangi anlamlarda kullanıldığını kolayca öğrenebilirler. Çizgi film TDK kaynaklarında, “Bir konuyla ilgili olarak karakterlerinin hareketlerini belirtecek biçimde art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi” olarak tanımlanır.

Çizgi film yazımı konusunda, "Çizgi film ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?" sorusuna yanıt aranır. TDK yazım kılavuzları dikkate alındığında bu sözcüğün ayrı yazılması gerekmektedir.

Çizgi film doğru yazılışı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kitap okuma alışkanlığı önemli ölçüde azalmıştır. Günümüzde insanlar, merak ettikleri konuları internet üzerinden araştırmayı ve düşüncelerini sosyal medya platformlarında paylaşmayı tercih etmektedir. Ancak, çevrim içi ortamlarda dil bilgisi kurallarına uygun yazma konusunda belirgin bir eksiklik olduğu gözlemlenmektedir. Bu eksiklik, özellikle yazım hatalarının sıkça yapıldığı bazı kelimelerde daha da belirgin hâle gelir. Bu kelimelerden biri de "çizgi film"dir. TDK tarafından yapılan açıklamaya göre sözcüğün doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir: