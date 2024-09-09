EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Çizgi film nasıl yazılır? Çizgi film ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Çizgi film nasıl yazılır? Çizgi film ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.09.2024 17:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede, hem yazımı hem de telaffuzu sıkça hatalı olan birçok kelime bulunmaktadır. Bu tür yanlış kullanımlar, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını engelleyebilir. Bu nedenle, herhangi bir kelimenin doğru yazımı ya da telaffuzu konusunda şüphe duyulduğunda, TDK sözlüklerine başvurmak oldukça önemlidir. Örneğin, Türkçede sıkça yanlış yazılan kelimelerden biri de "çizgi film" ifadesidir. Peki, çizgi film nasıl yazılır?

Çizgi film nasıl yazılır? Çizgi film ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

"Çizgi film" terimi, yazılı iletişimde sıkça yazım hatasına uğrayan kelimelerden biridir. İki ayrı sözcükten oluştuğu için bazen bitişik, bazen de ayrı yazılması kafa karışıklığına neden olabilir. Özellikle resmî yazışmalar ve akademik metinlerde doğru yazım kurallarına uymak büyük önem taşır. Dilimizi doğru kullanmak ve yazım hatalarını en aza indirmek için TDK'nin çevrim içi sözlükleri gibi güvenilir kaynaklara başvurmak gereklidir. TDK sözlükleri, kelimelerin doğru yazım ve telaffuz biçimlerini öğrenmek isteyenler için en güvenilir başvuru kaynaklarından biridir.

Çizgi film nasıl yazılır?

"Çizgi film" terimi, "çizgi" ve "film" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Dil bilgisi kurallarına göre, bu tür kelime birleşimleri, yeni bir terim olarak tanımlanır ve doğru yazımına dikkat edilmesi gerekir. "Çizgi film" de bu kurala uygun olarak oluşturulmuş bir birleşik kelimedir.

Bu kelimenin doğru yazımını öğrenmek için, Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlük sitesinden yararlanmak oldukça faydalıdır. Kullanıcılar, bu site üzerinden aradıkları kelimenin doğru yazımını, telaffuzunu ve hangi anlamlarda kullanıldığını kolayca öğrenebilirler. Çizgi film TDK kaynaklarında, “Bir konuyla ilgili olarak karakterlerinin hareketlerini belirtecek biçimde art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi” olarak tanımlanır.

Çizgi film yazımı konusunda, "Çizgi film ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?" sorusuna yanıt aranır. TDK yazım kılavuzları dikkate alındığında bu sözcüğün ayrı yazılması gerekmektedir.

Çizgi film doğru yazılışı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kitap okuma alışkanlığı önemli ölçüde azalmıştır. Günümüzde insanlar, merak ettikleri konuları internet üzerinden araştırmayı ve düşüncelerini sosyal medya platformlarında paylaşmayı tercih etmektedir. Ancak, çevrim içi ortamlarda dil bilgisi kurallarına uygun yazma konusunda belirgin bir eksiklik olduğu gözlemlenmektedir. Bu eksiklik, özellikle yazım hatalarının sıkça yapıldığı bazı kelimelerde daha da belirgin hâle gelir. Bu kelimelerden biri de "çizgi film"dir. TDK tarafından yapılan açıklamaya göre sözcüğün doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

  • Çizgi film (Doğru kullanım)
  • Çizgifilm (Hatalı kullanım)
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tdk tdk sözlük
En Çok Okunan Eğitim Haberler
İkinci araba detayı ilk kez ortaya çıktı... Adım adım her şeyi anlattı

İkinci araba detayı ilk kez ortaya çıktı... Adım adım her şeyi anlattı

Önce Galip Ensarioğlu şimdi de Suna Kepolu! Cenazede hatıra fotoğrafı...

Önce Galip Ensarioğlu şimdi de Suna Kepolu! Cenazede hatıra fotoğrafı...

Narin cinayetinde ilk itiraf: Cesedi bana verdi

Narin cinayetinde ilk itiraf: Cesedi bana verdi

Erdoğan'a teğmen Ebru Eroğlu ile karelerini hatırlatarak yüklendi

Erdoğan'a teğmen Ebru Eroğlu ile karelerini hatırlatarak yüklendi

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

Veliler için hayata geçirildi, bu dönem ilk kez uygulanacak

Veliler için hayata geçirildi, bu dönem ilk kez uygulanacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.