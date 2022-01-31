Cizleme nasıl yapılır? Cizleme malzemeleri nelerdir?

Kalvaltı ve çay saatlerinin vageçilmezi olan cizlemeyi nasıl tüketeceğiniz size kalmış. İster çeşit çeşit reçellerle veya peynirler bir kombin yaparak yiyebilirsiniz. Mayalı cıvık hamur ile kızgın tavada yağlı veya yağsız olarak hazırlanan cizleme, pek çok ilde farklı adlarla tanımlanır. Örneğin cizleme ismi daha çok Bolu yöremizde kullanılan isimdir. Trakya yöresinde ise, akıtma ismi ile bilinir.

CİZLEME MALZEMELERİ NELERDİR?

2 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Baharat kullanmak isterseniz karışımın içerisine sevdiğiniz baharatlardan da ekleyebilirsiniz

CİZLEME NASIL YAPILIR?

Yukarıda saydığımız malzemelerimizin hepsini bir kaba alıp karıştırıyoruz. Karışımın akışkan kıvam da olmasına özen gösterelim. Tavamıza 1’er kepçe karışımdan koyarak iki tarafında pişmesini sağlıyoruz. Piştikten sonra eğer isterseniz peynir, labne vs tatla da cizlemeyi renklendirebilirsiniz. Afiyet olsun!



