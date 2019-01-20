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Clichy, Robinho ve İrfan Can, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.01.2019 22:18 | Son Güncelleme

Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Gael Clichy, Robinho ve İrfan Can Kahveci, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Clichy, Robinho ve İrfan Can, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi

Başakşehir'de Gael Clichy, Trabzonspor'u 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıkları durumda herkesi yenebileceklerini kaydeden Clichy, "Çok iyi oynadık, sadece 11 değil, sonradan giren oyuncular da çok katkıda bulundu. En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum. Gerçek futbolumuzu oynarsak herkesi yenebilecek seviyedeyiz" dedi.

Türkiye'de attığı ilk gol ile ilgili duyguları sorulan Fransız oyuncu, "Gol atmak ya da asist yapmak benim önceliğim değil. 3 puan mı, gol mü derseniz, 3 puan derim. Bugün gol attığım için mutluyum ama her zaman önceliğim takımın galip gelmesi" ifadelerini kullandı.

ROBINHO: TEK YAPMAMIZ GEREKEN...

Medipol Başakşehir'in Trabzonspor'u 4-2 yendiği maçta forma giyen Robinho, kısa bir değerlendirme yaptı. Robinho maç sonu yaptığı değerlendirmede yeni takımı hakkında kısa bir açıklama yaptı.

İşte Robinho'nun maç sonundaki sözleri...

"Ortada bir maçtı, Trabzonspor deplasmanları hep zor oluyor ama iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Clichy'ye asist yaparak galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum."

"Başakşehir çok büyük bir kulüp. Başakşehir'e karşı oynadığımız ilk maçta çok beğenmiştim, oyun felsefesi bana çok uygun. Sivasspor'a da çok teşekkür etmem lazım, beni Türkiye'ye getiren ve bana çok iyi davranan bir kulüptü. Artık Başakşehir için savaşacağım."

"Tek yapmamız gereken aynı şekilde çalışmalarımıza devam etmek. Bunu yaptığımız zaman isteklerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

İRFAN CAN: EMRE AĞABEYDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, Trabzonspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zirvede olmanın rahatlattığını kaydeden İrfan Can, "Zirvede olmak baskı yaratmıyor, hatta rahatlatıyor. Biz pas takımıyız, puan farkı olunca da fark etmiyor, kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

Emre Belözoğlu'nun tecrübesinden faydalandığını söyleyen genç oyuncu, "Geldiğim günden beri Emre ağabey yardımcı oldu bana, ondan çok şeyler öğrendim. Onun yanında oynamak mutluluk verici, çok kaliteli bir ayak" diye konuştu.

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