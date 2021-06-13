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Clippers seride farkı 1'e indirdi

13.06.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turunda Los Angeles Clippers, Utah Jazz'ı 132-106 yenerek konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

Clippers seride farkı 1'e indirdi

NBA play-off turuna bir maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Clippers, Staples Center'da Jazz'ı ağırladı.

İlk periyodu 27-23 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 64-49 üstün girdi. Clippers, üçüncü çeyreğini 94-83'lük skorla önde geçtiği mücadeleden 26 sayı farkla 132-106 galip ayrıldı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 12 ribaunt, Paul George 31 sayı, Nicolas Batum ve Reggie Jackson 17'şer sayılık performansla galibiyette öne çıktı.

Konuk takımda Donovan Mitchell 30 ve Joe Ingles 19 sayı kaydederken Rudy Gobert 12 sayı, 10 ribauntla oynadı. Jazz, serinin ilk iki karşılaşmasını 112-109 ve 117-111'lik skorlarla kazanmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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