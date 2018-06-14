Clup Brugge'den Matej Mitrovic ısrarı

Siyah-Beyazlılar’da geçen sezon teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almaması sebebiyle Belçika Ligi ekiplerinden Clup Brugge’e kiralık olarak gönderilen Matej Mitrovic, 6 aylık macerasının ardından Kartal’a dönmüştü.

Belçika ekibinin sözleşmesindeki 4.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaması sebebiyle bu takımla zorunlu olarak yollarını ayıran 24 yaşındaki Hırvat futbolcu, kadrodaki yeni yapılanma sonrasında tekrar gündeme geldi. Takımın diğer savunmacıları; Brandon Mechele ve Alexander Scholz’i kiralama kararı alan Brugge, bu gelişmenin ardından Beşiktaş’a 3 milyon Euro’luk teklifte bulundu, 7 milyon Euro’luk karşılık aldı. Tecrübeli oyuncunun da olumlu yanıt vermesi sonrasında Brugge, Beşiktaş’la temaslarını sıklaştırdı.

Güneş’in planı değişti...

Tarafların belirlediği bedeller arasında büyük farklar olsa da Mitrovic’in Belçika ekibinden yana tavır alması sebebiyle Beşiktaş’ın, istediği bonservis miktarında indirime gideceği düşünülüyor. İlk etapta Dusko Tosic’in Guangzhou RF’e transfer olması sonrasında Mitrovic’e kadroda yer açmayı planlayan teknik direktör Şenol Güneş’in, tecrübeli ismin bu planlamasının ardından satış halinde yönetimden yeni stoper istediği belirtildi. (FANATİK)

