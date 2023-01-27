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CNBC-e geri mi dönüyor, ne zaman yayına başlayacak? Bir dönemin efsane kanalından sevindiren haber!

27.01.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CNBC-e televizyon kanalı ile ilgili kullanıcılar aramalar yapmaya başladı. Bir dönemin en popüler kanallarından biri olan CNBC-e yabancı dizileri Türkiye'de yayınlayan tek kanaldı. Dünyada fırtınalar estiren dizileri ülkemizde de onun sayesinde izleyebiliyorduk. Dizileri orijinal dillerinde ve altyazılı olarak yayınlayan kanal 2015'te ülkemizdeki yayın hayatını sonlandırmıştı. Son haberlere göre CNBC-e ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki CNBC-e geri mi dönüyor, ne zaman yayına başlayacak?

CNBC-e geri mi dönüyor, ne zaman yayına başlayacak? Bir dönemin efsane kanalından sevindiren haber!

CNBCE televizyon kanalı akşam 18.00'dan sonra ve hafta sonu verdiği çizgi filmlerle bir dönemin en çok izlenen kanallarından biriydi. Özellikle üniversite çağlarında başlanılan yabancı dizi izleme serüveni Türkiye'de CNBC-e ile sürüyordu. Kanalın eski yayın yönetmeninden gelen bir dönemin efsane kanalı ile ilgili bir haber gündeme bomba gibi düştü. Peki CNBC-e geri mi dönüyor, ne zaman yayına başlayacak? İşte ayrıntılar...

CBNC-E GERİ Mİ DÖNÜYOR?

CNBC-e ile ilgili araştırmalar oldukça hızlanmış durumda. Dünyada çok büyük bir sektör haline gelen yabancı diziler artık her ülkeye satılır durumda. Bu furyanın ülkemizdeki en büyük temsilcisi bir zamanlar CNBC-e idi.
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Edinilen bilgiye göre yabancı dizi ve film efsanesi CNBC-e Türkiye'ye geri dönüyor. Kanalın mayıs ayında yayın faaliyetlerine başlayacağı söylendi. Özellikle genç kesimin bu habere oldukça sevindiği ve heyecanlandığı görülüyor.

2015 KASIM'DA TÜRKİYE'DEN AYRILMIŞTI

CNBC-e 2015 yılının Kasım ayında ülkemizden çekilmişti. İzleyicileri oldukça üzen bu gelişme, yabancı dizi sevenleri boşluğa düşürmüştü.
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2015 yılının Kasım ayında yayın hakları bittiği için Türkiye'deki yayınlarına son vermişti. Sekiz yıllık aradan sonra izleyicileri oldukça heyecanlandıran açıklamaların sonucu merakla bekleniyor.

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