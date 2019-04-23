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Coachella festivalinde olay oldu! Kalça şov!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 23.04.2019 15:46 | Son Güncelleme

Coachella festivalinde müzik kadar bir başka şey daha olay yarattı! O da festivale katılanların poposunu açıkta bıraktıran bu trend…

Coachella festivalinde olay oldu! Kalça şov!

Coachella festivalinde müzik kadar bir başka şey daha olay yarattı! O da festivale katılanların poposunu açıkta bıraktıran bu trend…

Coachella müzik festivali olabilir ama festivalde çalan müzikler kadar oraya akın eden ünlü isimler, katılanların stili festivalin bir parçası haline geldi. Geçtiğimiz sene moda olan parıltı trendinin yerini ise kalça şov aldı. Festivalde kendilerinden geçinceye kadar dans eden katılımcılar kostüm konusunda hayal güçlerini bir hayli zorladı.

İki hafta süren festivalde katılımcıların poposunu açıkta bıraktıran, pantolon demeye bile ağzımızın varmadığı tasarımlarla katılması büyük yankı uyandır.

Bu yılın trendi olarak belirlenen bu tasarım Coachella festivaline katılanlar tarafından en çok tercih edilen parça oldu.

İşte festivalde çekilen ve Instagram hesabından paylaşılan o sıra dışı pantolonlu festival modası fotoğrafları...

Ekran Resmi 2019-04-23 15.40.28

Ekran Resmi 2019-04-23 15.40.46

Ekran Resmi 2019-04-23 15.40.55

Ekran Resmi 2019-04-23 15.41.05

Ekran Resmi 2019-04-23 15.41.11


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