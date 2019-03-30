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Coca-Cola'nın enerji içeceği piyasaya çıkıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
DÜNYA  | 30.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

Dünyaca en ünlü gazlı içecek üreticisi Coca Cola, Birleşik Krallık’ta Coca-Cola Energy’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Coca-Cola'nın enerji içeceği piyasaya çıkıyor!

Piyasada yalnızca gazlı içecek firmalarıyla rekabet etmeyen Coca-Cola, alkolsüz içecek pazarının tamamını hedefliyor. Ülkemizde en büyük rakibinin, dünya çapında olduğu gibi Pepsi olmadığını ve yerel içecekler olduğunu keşfeden firma, bir çay üreticisini satın almıştı. Benzer bir stratejiyi şimdi de Birleşik Krallık’ta kullanıyorlar. Coca-Cola, gençleri hedefleyen yeni ürünü Coca-Cola Energy’yi bu ilkbaharda piyasaya sürecek. Önümüzdeki ay satışa çıkması beklenen ürünün hem şekerli hem de şekersiz versiyonları raflarda yerlerini almaya hazırlanıyor.

İKİ FARKLI SEÇENEKLE RAFLARDA OLACAK

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Coca-Cola Birleşik Krallık ve İrlanda Genel Müdürü John Woods, “Stratejimiz, farklı yaşam tarzlarına ve şartlara hitap edecek şekilde, insanlara geniş yelpazede içecekler sunmak. Coca-Cola Energy de bunun en son örneği. Coca-Cola Energy’yi piyasaya şekerli ve şekersiz olmak üzere iki seçenekle sürüyoruz. Ürün yelpazemizi genişletmeye ve çeşitlenmeye devam ederek, Birleşik Krallık’taki tüketicilere daha fazla seçenek sunacağız.” ifadesini kullandı.

REDBULL İLE YARIŞACAK

Kafein ve B vitamini içeren yeni içecekle 18-35 yaş arası tüketicilere ulaşmayı amaçlayan firma, 250 ml kutularla Red Bull, Lucozade ve Monster ile rekabet edecek.

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