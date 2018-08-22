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Cocu '10 numara'yı takım içinden bulacak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, Giuliano'nun satışı sonrası forvet arkası pozisyonu için takım içerisinde alternatif arayışında...

Cocu '10 numara'yı takım içinden bulacak!

Malatya deplasmanında forvet arkasında Mehmet Ekici'yi görevlendiren Hollandalı teknik adam, tecrübeli oyuncudan istediği randımanı alamadı ve kadro içinde farklı seçeneklere yöneldi...

beIN Sports'un haberine göre; Teknik direktör Philip Cocu orta sahada bol alternatifin olması nedeniyle transferde önceliği forvet arkası pozisyonu olmadığı görüşünde olduğu öğrenildi.

Forvet arkası pozisyonunda Mehmet Ekici'nin yanısıra Ayew, Valbuena, Eljif Elmas ve Alper Potuk gibi isimlerin o bölgede göre yapabileceğini düşünen tecrübeli teknik adam, Comolli'den öncelikle bir stoper transferi istiyor. Sarı-Lacivertliler, Giuliano'yu 10.5 milyon euro bonservis bedeli ile Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takıma satmıştı...

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Cocu

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malatyadan zort sesi gelmiş zuhaaa
COCU YEDİK DESENE.
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