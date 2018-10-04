Cocu'dan kadroda şok değişiklik! Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'de gözler Spartak Trnava maçına çevrildi. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan, 7 haftada 4 mağlubiyet alıp 14. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun gidip gitmeyeceği spor gündemini meşgul etmişti. Fakat Fenerbahçe yönetimi Cocu ile devam etme kararı aldı ve Hollandalı teknik adam Fenerbahçe - Spartak Trnava maçında takım başında olacak. Cocu, Rizespor maçında sahada yer alan bazı oyuncularda değişiklik yapma kararı aldı. Bu değişiklikler Fenerbahçe'ye galibiyet getirecek mi? Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı muhtemel ilk onbiri haberimizde. Peki Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçta Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz'in yardımcılıklarını vatandaşları Rafael Foltyn ile Markus Hacker üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise yine Almanya'dan Dominik Schaal yapacak. Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı beIN Sports 1 kanalı ve beIN Connect uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 224. maçına çıkacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı.
Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.
Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada 56. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.
Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Fenerbahçe'de kritik maç öncesi Skrtel'in durumu belirsiz. Ancak Cocu'nun son maçlara göre önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Temsilcimizde orta sahada Mehmet Topal'ın yerine Eljif'in ve kalede Harun'un yerine Volkan'ın oynaması kesin gibi.
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustatder, Reyes, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani
SPARTAK TRNAVA: Chudy, Kadlec, Toth, Oravec, Hladik, Rada, Kulhanek, Jirka, Grendel, Chanturisvili, Bakos
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