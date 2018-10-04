Cocu'dan kadroda şok değişiklik! Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'de gözler Spartak Trnava maçına çevrildi. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan, 7 haftada 4 mağlubiyet alıp 14. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun gidip gitmeyeceği spor gündemini meşgul etmişti. Fakat Fenerbahçe yönetimi Cocu ile devam etme kararı aldı ve Hollandalı teknik adam Fenerbahçe - Spartak Trnava maçında takım başında olacak. Cocu, Rizespor maçında sahada yer alan bazı oyuncularda değişiklik yapma kararı aldı. Bu değişiklikler Fenerbahçe'ye galibiyet getirecek mi? Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı muhtemel ilk onbiri haberimizde. Peki Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçta Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz'in yardımcılıklarını vatandaşları Rafael Foltyn ile Markus Hacker üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise yine Almanya'dan Dominik Schaal yapacak. Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı beIN Sports 1 kanalı ve beIN Connect uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.