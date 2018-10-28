Cocu'nun tazminatı ortaya çıktı! İşte Cocu'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının son bölümünde sportif direktör Damien Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan müsabakanın son bölümünde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü Damien Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Müsabakanın son bölümünde Comolli ile konuşan Ali Koç daha sonra protokoldeki yerine geri döndü.

Bu görüşmede Hollandalı çalıştırıcının görevden alınması meselesinin görüşüldüğü ortaya çıktı ve Ankaragücü maçının bitmesinin ardından Phillip Cocu görevinden alındı.

TAZMİNATI NE KADAR?

Yıllık 2,5 milyon Euro kazanan Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile 3 senelik sözleşmesi vardı. Sözleşme fesih detayları henüz açıklanmayan Hollandalı teknik adam, PSV'den alınırken 3 milyon Euro tazminat ödenmişti. Cocu'nun 7,5 milyon Euro alacak hakkından vazgeçip vazgeçmeyeceği ilerleyen dönemde belli olacak.

Başkan Ali Koç, Cocu'nun tazminatıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Comolli ve Cocu'nun alacağı ücretleri açıklayacaktım. Sözleşmede bazı gizlilikler var ama. Cocu'nun 7.5 milyon euro tazminat alacağı haberi tamamen yalan. Cocu'nun maaşını söyleyemediğim için tazminatını da söyleyemiyorum. Tazminatı, 12 aylık maaşıdır. PSV'den aldığı maaşın 3 misli bile değildir. Diğer kurumlara göre daha kapalı bir kutuyuz. O yüzden biraz daha sınırlı cevaplar verebiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

