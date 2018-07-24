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Cocu Ozan Tufan'ın çabuk oynamasını istedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

Yaklaşık 9 kilo vererek sezona başlayan Ozan Tufan yine de uyarıdan kurtulamadı. Cocu, Ozan'dan daha çabuk oynamasını ve tempoyu arttırmasını istedi.

Cocu Ozan Tufan'ın çabuk oynamasını istedi

Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açmayı hedefleyen ve takımda kalan Ozan Tufan tatili boş geçirmemiş ve yaklaşık 9 kilo vererek yeni sezona başlamıştı. Ancak Ozan Tufan'ın bu çabaları Phillip Cocu tarafından yeterli görülmedi...

ÇOK ÇALIŞIYOR...

Hollandalı teknik adam Ozan'dan daha çabuk oynamasını ve tempoyu arttırmasını istedi. İyi çalışan Ozan Tufan, hocasının isteklerini harfiyen uygulamaya çaba sarfediyor. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Cocu Spor Toto Süper Lig

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