Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! "13 yaşındaymış gibi durmuyordu..."

Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildiği, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı haberi ile gündeme gelmişti. Ersoy'un avukatı Merve Uçanok, mahkumiyet haberleri üzerine önceki gün kamuoyuna açıklama yaparak, "Yargı süreci devam etmektedir. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır" dedi.

"13 YAŞINDA GİBİ DURMUYORDU"

Esra Ersoy da sosyal medyadan dün yaptığı açıklamayla kendini savundu. Ersoy, "Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan" sözleriyle dikkat çekti.

"ELBİSEMİN ÖNÜ YIRTIKTI"

Ersoy, açıklamasında telefonunu S.B adlı çocuğun otel odasında şarj edebileceğini söylemesi üzerine odasına gittiğini belirterek, şunları anlattı: "Telefonum şarj olurken bir sebepten dolayı sızmışım (2 gündür uyumamıştım). Ben uykudayken bu çocuk bir pislik yapmaya çalışmış ki uyandığımda elbisemin önü yırtıktı. Annesine de korkusundan yalan söylemiş, kendi işlediği suçu bana atmış. Kapı çalmış, kapıyı açmamış ben uyandığımda kendi ellerimle kapıyı açıp gittim. Kapıda annesi vardı ve belliydi ki beni sevmeyen biri olduğu aslında. Eline de fırsat geçmiş analı oğullu bana iftira attılar. Bu nasıl adalet. Ortada hiçbir delil yok ve bana bu damga nasıl yapıştırılabiliyor. Allah yukarıda biliyor ki ben masumum, Allah'ım beni bu kabustan uyandır."

DAVA DOSYASINDA NE YAZIYOR?

Dava dosyasına göre Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Ersoy, S.B'ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi. Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B'nin şortunu indirirek tacizde bulundu.

Bir süre sonra S.B'nin annesi kapıya geldi. Ersoy, S.B'ye annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, bir süre sonra annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ersoy, taciz iddiasını reddederken eve girdiğini kabul etti. Soruşturma sonunda Bodrum Başsavcılığı Ersoy hakkında 'çocuğun cinsel istismarı ve tehdit' suçlamasıyla dava açtı. Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun 'tehdit' değil 'tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ersoy'a toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme ayrıca tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.



