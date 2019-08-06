Çocuğa kaç yaşında akıllı telefon alınmalı?

Akıllı telefon ve tablet kullanımı yaşı düşüyor. Pek çok ebeveyn küçük yaştaki çocuklarının dijital dünyanın bir parçası olma isteği karşısında ne yapacağını bilmiyor.

Çocuğa akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar almak için en uygun yaş nedir? Akıllı cep telefonu alırken hangi kriterler dikkate alınmalı, çocuklar dijital dünyanın tehlikelerinden nasıl korunabilir?

Anne ve babalar, işte bu sorulara yanıt arayarak, çocukların küçük yaşlarda başlayan akıllı cep telefonuna sahip olma dileğinin ne zaman gerçekleştirilebileceğini bilmek istiyor.

Uzmanların görüşleri ışığında çocuklara dijital dünyanın kapılarını aralarken yetişkinlerin gözetmesi gereken altın kuralları sizin için derledik:

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDA CEP TELEFONU ALINABİLİR Mİ?

“Çocukların da dijital katılımcılık hakkı var” diyen Alman Enformasyon Ekonomisi, Telekomünikasyon ve Yeni Medyalar Birliği'nin (BITKOM) Başkanı Achim Berg’e göre ilkokul öğrencileri de akıllı cep telefonu kullanabilmeli. Ancak Federal Aile Bakanlığı başta olmak üzere pek çok uzman, ilköğretim çağındaki çocuklara akıllı cep telefonu alınmasını uygun bulmuyor.