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Çocuğu sokak ortasında döven kişi yakalandı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Tuzla’da erik yiyen çocuğun attığı çekirdek aracına isabet eden adam çocuğu öldüresiye dövdü. Çocuğa yumruk atıp yerlerde sürükleyen adam, vatandaşların bağırmasıyla kaçtı. Son dakika habere göre, küçük çocuğu erik çekirdeği attığı gerekçesiyle feci şekilde döven U.Ö yakalandı.

Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde önceki gün yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki küçük çocuk eriğin çekirdeklerini yola attı. Bu sırada çekirdeklerden biri yoldan geçen otomobile geldi. Çekirdeği taş sanan adam çocuğu kovalayıp yakaladı. Çocuğa ilk önce yumruk atan maganda yere düşen çocuğa bu kez tekme atmaya başladı.

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Küçük çocuğu öldüresiye döven şahıs hızını alamayarak çocuğu yakındaki ormana sürüklemeye başladı. Bu sırada bir vatandaş ormana doğru koşarak magandaya polisi çağıracağını, çocuğu bırakmasını söyledi. Küçük çocuğu döven maganda bunun üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı.

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ÇOCUĞU DÖVEN KİŞİ YAKALANDI

Arama çalışmaları sonrası U.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Küçük çocuğa şahsın attığı öldüresiye dayak kameralarca kaydedildi. Görüntülerde şahıs çocuğa yumruk atıyor, ardından tekme atıp yerlerde sürüklüyor.

"BENİ ORMANA GÖTÜRDÜ"

Magandadan öldüresiye dayan yiyen çocuk o anları anlattı. Adamın kendisini yumruk ve tekmelerle dövdüğünü ifade eden çocuk, ”Biz otobana yakın bir yerde erik yiyorduk. Çekirdeklerini de aşağı doğru atıyorduk. Arabanın biri kırmızı ışıkta durmuştu. Çekirdek de gelmemişti ama adam herhalde taş zannetti. Arabamı taşlıyorsunuz diye beni kovalamaya başladı. Ben güvenliğe seslendim beni duymadı. Sonra adamın bana yaklaştığını gördüm. Sonra adam bir yumrukla beni yere serdi. Üstüme çıktı birkaç yumruk daha attı. Sonra tekme attı ama yüzümü koruduğumdan tam gelmedi. Daha sonra beni kolumdan tutup kaldırdı. Ben onu mahalleye götürdüm, mahallede kimseyi göremeyince ‘gel ben seni ne yapacağımı biliyorum’ deyip beni ormana götürdü. Ormana girdiğimizde bir abla ilk bizi görmedi ama yürürken kafalarımızı görmüş. 'Ne yapıyorsun sen' dedi adama. Polise haber vereceğim deyince adam beni fırlattı, 'al şunu' dedi. Abla tuttu beni evine koş dedi adam da kaçtı” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
tuzla Çocuk darp

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
acil yakalanması gerekiyor ne maksatla çocuğu ormana götürüyor ve dövüyor...
bu olay da sosyal medyaya dusmeseydi şerefsiz yakalanmaya caktı.
böyle adamları aynı şekilde döverek cezasını vereceksin .
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