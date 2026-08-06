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Çocuğunuzun sizi harika bir ebeveyn olarak gördüğünün 6 işareti

Ebeveynlik, sevgi kadar sabır ve emek de gerektiren uzun bir yolculuk. Pek çok anne ve baba zaman zaman "Doğru mu yapıyorum?" ya da "Çocuğum beni nasıl görüyor?" sorularını kendine soruyor. Uzmanlara göre ise çocukların günlük hayatta sergilediği bazı davranışlar, ebeveynlerine duydukları güveni ve onlarla kurdukları güçlü bağı açıkça ortaya koyuyor

Gökçen Kökden

Çocukların korku ya da kaygıyla değil, güven duygusuyla hareket etmesi kendilerini rahatça ifade edebilmesi ve ebeveynlerinin yanında doğal davranabilmesi, sağlıklı bir ilişkinin en önemli göstergeleri arasında yer alıyor. İşte çocuğunuzun sizi harika bir ebeveyn olarak gördüğünü gösteren 6 önemli işaret...

ÜZÜLDÜĞÜNDE İLK SİZE GELİR

Çocuğunuzun sizi harika bir ebeveyn olarak gördüğünün 6 işareti 1

Çocuğunuz canı yandığında, korktuğunda ya da üzüldüğünde ilk olarak sizi arıyorsa, bu size derin bir güven duyduğunu gösterir. Kucağınıza gelmek istemesi, sarılmayı tercih etmesi veya sizi çağırması, yanında kendini güvende hissettiğinin en önemli işaretlerinden biridir.

Infant Behavior and Development dergisinde yayımlanan bir araştırma da, küçük çocukların stresli anlarda en çok birincil bakım veren kişiden teselli aradığını ortaya koyuyor.

DUYGULARINI VE DÜŞÜNCELERİNİ SİZİNLE PAYLAŞIR

Okulda yaşadığı bir olayı, yeni tanıştığı bir arkadaşını ya da canını sıkan bir durumu size kendiliğinden anlatıyorsa, bu duygusal olarak yanında güvende hissettiğini gösterir. Çocuklar, yargılanacaklarını düşündükleri ortamlarda kendilerini ifade etmekten kaçınabilir. Buna karşılık, rahatça konuşabiliyor ve duygularını paylaşabiliyorsa, sizinle açık iletişim kurabildiği anlamına gelir.

YARDIM İSTEMEKTEN ÇEKİNMEZ

Çocuğunuzun sizi harika bir ebeveyn olarak gördüğünün 6 işareti 2

Bir konuda zorlandığında ilk size danışıyor, fikrinizi soruyor ya da yardımınızı istiyorsa, sizi güvenilir bir rehber olarak gördüğünü söylemek mümkün. Uzmanlara göre çocuklar, sürekli eleştirildikleri ya da destek görmedikleri ortamlarda zamanla her şeyi tek başına yapmaya çalışabiliyor. Oysa gerektiğinde yardım istemek, güvenli bağlanmanın önemli göstergelerinden biri kabul ediliyor.

Ebeveynlik uzmanı Meri Wallace'a göre çocukların sağlıklı benlik algısı geliştirmesinde anne ve babaların yaklaşımı büyük rol oynuyor. Çocuklar, ebeveynlerinin sözlerinden, davranışlarından ve kendilerine gösterdikleri ilgiden yola çıkarak kendi değerlerini şekillendiriyor.

SİZİ KENDİ DÜNYASINA DAHİL EDER

Birlikte film izlemek istemesi, oyun oynamaya çağırması, resim yaparken sizi de yanına davet etmesi ya da ilgilendiği şeyleri sizinle paylaşması, sizinle vakit geçirmekten keyif aldığını gösterir. Çocuğunuz sizi yalnızca ebeveyni olarak değil, hayatının doğal bir parçası olarak görüyor ve en sevdiği anlara dahil etmek istiyorsa, aranızdaki bağ oldukça güçlüdür.

SİZE FİKİRLERİNİ RAHATÇA SÖYLER

Çocuğunuzun sizi harika bir ebeveyn olarak gördüğünün 6 işareti 3

Her konuda sizinle aynı fikirde olmak zorunda hissetmiyorsa, zaman zaman kararlarınızı sorgulayabiliyor veya farklı düşündüğünü saygılı bir şekilde ifade edebiliyorsa, bu sağlıklı iletişimin işaretidir. Psikolog Jim Taylor, çocukları korkutarak itaat ettirmeye çalışmanın uzun vadede kaygı, güvensizlik ve çeşitli psikolojik sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Güven temelli ilişkilerde ise çocuklar kendilerini ifade etmekten çekinmiyor.

SÜREKLİ ODASINA KAPANMAZ

Çocuğunuz evin ortak yaşam alanlarında vakit geçirmekten hoşlanıyor, salonda oyun oynuyor veya sizin yanınızda bulunmayı tercih ediyorsa, bu da sizinle birlikte olmaktan mutlu olduğunu gösteren önemli işaretlerden biridir. Elbette zaman zaman yalnız kalmak istemesi son derece normaldir. Ancak sürekli odasına çekilmek yerine sizin bulunduğunuz alanlarda vakit geçirmeyi seçmesi, kendini evde huzurlu ve güvende hissettiğinin güçlü göstergeleri arasında yer alır.

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Anahtar Kelimeler:
Psikoloji aile
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