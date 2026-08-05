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1081 yıl kapalı kalmıştı: Açılınca içinde parti yaptılar! Bakanlık inceleme başlattı

Antalya'nın Aksu ilçesinde Büyük İskender'in savaşta silahlarını saklayıp, askerlerini çamuruyla tedavi ettirdiği gibi efsanelere konu olan ve yüksek sesli partilerle gündeme gelen Karataş Mağarası'nın 'D' olan koruma grubunun yeniden belirlenmesi için jeolog ve biyologlardan oluşan bir ekiple çalışma başlatıldı.

Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi'nde M.S. 930 yılına kadar Aziz Paulos Mağarası olarak bilinen, 1081 yıl kapalı tutulduktan sonra 2011 yılında ziyarete açılan ve son dönemde yüksek sesli tekno partiler veya Antik Yunan temalı müzikli eğlencelerle gündeme gelen Karataş Mağarası’nın korunma sınıfına yönelik yeni süreç başlatıldı.

1081 yıl kapalı kalmıştı: Açılınca içinde parti yaptılar! Bakanlık inceleme başlattı 1

KORUMA GRUBU 'D' DEĞİŞEBİLİR

Daha önce koruma grubu 'D' olarak belirlenen mağaranın içerisinde yarasaların yaşaması ve su kaynaklarının bulunması ve içerisinde yüksek sesli partiler düzenlenmesine yönelik tepkiler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca mağaranın koruma grubu yeniden belirleniyor. Jeolog ve biyologlar ile uzman isimlerden oluşan ekip tarafından Karataş Mağarası'nda teknik inceleme başlatıldı. Uzmanların çalışmaları neticesinde hazırlanacak rapora göre mağaranın koruma grubu yeniden belirlenecek.

1081 yıl kapalı kalmıştı: Açılınca içinde parti yaptılar! Bakanlık inceleme başlattı 2

PARTİLER MAĞARA DIŞINDA OLACAK

10 Ocak 2026 günü mağara içerisinde düzenleneceği duyurulan 'tekno parti' organizasyonu tartışmalara yol açmış ve ilgili kamu kurumları tarafından etkinlik iptal edilmişti. Bu kez 8 Ağustos'ta düzenlenecek 'Temple of Rising' isimli ve Antik Yunan konseptli etkinlik duyuruldu. Mağara işletmecileri; mağara içinde veya yarasaların yaşam alanlarının yakınında yüksek sesli bir etkinlik olmayacağı, müzikli etkinliklerin mağara dışındaki işletmeye ait alanda gerçekleştirileceğini ifade etti.

1081 yıl kapalı kalmıştı: Açılınca içinde parti yaptılar! Bakanlık inceleme başlattı 3

MAĞARANIN EFSANELERİ

Karataş ailesinin 1998 yılında ihale ile satın aldığı 30 dönümlük arazi içerisinde bulunan mağara, 1081 yıl kapalı kaldıktan sonra 2011 yılında Turizm Bakanlığı izniyle orman yüksek mühendisi Nasuh Karataş tarafından restore edildi. Restorasyon sonrasında işletme amaçlı bir firmaya kiraya verildi. İçerisi ışıklandırılan, 213 metrelik kısmı ziyarete açılan 500 metre uzunluğundaki mağarada, göl ve küçük bir şelale de bulunuyor. Büyük İskender'in savaşta silahlarını saklayıp, askerlerini çamuruyla tedavi ettirdiği, Aziz Paulos'un M.S. 46 ve 47 yıllarında Aspendos'tan Aksu nehri boyunca, Yalvaç'a giderken Hristiyanlığı yaymak için çevre halkıyla mağarada iki kez toplantı yaptığı belirtiliyor.

1081 yıl kapalı kalmıştı: Açılınca içinde parti yaptılar! Bakanlık inceleme başlattı 4

D SINIFI MAĞARALAR

D grubu mağaralar, belirgin bir jeolojik, ekolojik veya görsel niteliği bulunmayan, flora/fauna barındırmayan ve tescile değer görülmeyen kovuk veya inleri kapsıyor. Bu tür yerler için koruma amaçlı yasal bir kısıtlama veya tescil işlemi uygulanmıyor.

1081 yıl kapalı kalmıştı: Açılınca içinde parti yaptılar! Bakanlık inceleme başlattı 5

1081 yıl kapalı kalmıştı: Açılınca içinde parti yaptılar! Bakanlık inceleme başlattı 6

1081 yıl kapalı kalmıştı: Açılınca içinde parti yaptılar! Bakanlık inceleme başlattı 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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antalya Müzik mağara çamur şifa
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