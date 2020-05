Çocuk cinayeti, komplo teorisi, seks kasetleri... İşte Hollywood’un en gizemli ünlü ölümleri

Parıltı ve ihtişamla dolu Hollywood’un karanlık yüzü, onlarca yıl öncesine ait çözülmemiş suçlarla dolu. Bazı ünlülerin yaşamı trajik bir şekilde sona ererken, ölümlerinin etrafındaki gizemli sır perdesi hala kapalı duruyor. Bazı yıldızların ölümü polis için hala kapanmamışken, bazı yıldızların vakaları da komplo teorilerinin üretilmesine sebep oluyor. Marilyn Monroe, Tupac Shakur ve Natalie Wood gibi büyük yıldızların ölümlerinde birçok çözülememiş gizem var ve hayranları bu sorulara bir cevap arıyor.

Hollywood’un gizemli ölümlerine bir göz atalım…

Bob Crane Hogan’s Heroes adlı dizideki Albay Hogan rolüyle ünlenen Bob Crane 60’lı yılların en sevilen oyuncularından biriydi. 1978’de Crane 49 yaşındayken Arizona’daki evinin önünde sert bir cisimle aldığı darbe sonucu öldü. Polisin cinayet olduğuna karar verdiği dava, bugün çözülememiş bir dava olarak kalmaya devam ediyor. Öldüğü dönemde popüler bir televizyon yıldızı olan Crane’in hayatıyla ilgili detaylar ve özellikle kendi çektiği seks kasetleri ortaya çıktıkça Crane daha tartışmalı bir figür haline geldi. Bob Crane’in arkadaşı olan John Carpenter, davanın tekrar açıldığı yıl olan 1994’te cinayetle suçlandı; ancak Carpenter daha sonra beraat etti.

JonBenét Ramsey 1996’nın çocuk güzellik yarışması yıldızı JonBenet Ramsey’in Colorado’daki evinde öldürülmesi Amerika için hala bir trajedi. Ölümünden önce Ramsey, America’s Royale Miss, Little Miss Colorado ve National Tiny Miss Beauty gibi bir çok yarışmada ödül sahibi. Benet, trajik şekilde öldüğünde henüz altı yaşındaydı ve o gün yaşananlar bir sır olarak kaldı. Benet’in ebeveynleri Patsy be John Ramsey cesedin bulunmasından saatler önce 118bin dolar fidye istenen bir not aldıklarını iddia etmişti. Polis başlangıçta ebeveynlerin cinayete karıştığından süphelense de, yapılan DNA testleri Patsy ve John’un masumiyetini kanıtlamıştı. Bugün hala soruşturmayı açık şekilde yürüten savcılar, cinayetin arkasında kimliği tespit edilemeyen üçüncü bir kişiye ait DNA olduğunu ileri sürüyorlar.

Marilyn Monroe Hollywood’un en ikonik starı olan Marilyn Monroe’nun ölümü, aradan geçen otuz yıla rağmen hala gizemini koruyor. Öldüğünde 36 yaşında olan Monroe, 1962’de Los Angeles’taki evinde ölü bulunmuştu. Otopsi raporunda ölüm sebebi olarak “muhtemel intihar” kararı bulunan Monroe’nun aşırı doz uyku hapı alarak komaya girdiği belirtiliyor. Ölümünü takip eden yıllar içinde, Monroe’nun ölümüyle ilişkin bir dizi komplo teorisi ortaya atıldı. 1973’te Norman Mailer tarafından kaleme alınan Marilyn: A Biography adlı kitap, Marilyn’in dönemin Amerikan Başkanı JF Kennedy ile olan ilişkisini gizlemek için CIA tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Ancak Mailer daha sonra, Marilyn’in ölümünü çevreleyen olayların tanımında spekülasyon yaptığını itiraf etti. Los Angeles Bölge Avukatı John Van de Kamp, davayı tekrar inceleyerek, Marilyn’in ölümüne ilişkin şüpheli bir durum olmadığını belirtmişti.

Natalie Wood Natalie Wood’un hayatı, HBO’nun Natalie Wood: What Remains Behind belgeseline ilham verdi. Belgesel, Natalie’nin yönetmen kızı Laurent Bouzereau’nun 1981’de annesinin ölüm haberine verdiği tepkiyle başlıyor. Laurent annesinin ölümü ardından çok fazla spekülasyon yapıldığını, annesinin ölümüne çok fazla odaklanılarak hayatının, çalışmalarının ve kişiliğinin gölgede bırakıldığını söylüyor. 50’li yıllarda ün kazanan Natalie Wood, Asi Gençlik, Aşk Bahçesi, Batı Yakasının Hikayesi adlı dönemin en popüler filmlerinde rol almıştı. Ancak Natalie Wood, Kaliforniye sahillerinde ölü bulundu. Wood bir Kasım akşamı kaybolduğunda kocası Robert Wagner ve Christopher Walken ile bir yattaydı.Natalie’nin kaza sonucu boğulduğuna karar verilse de o gün olanlar bir sır olarak kaldı. Dava 2011 yılında Los Angeles Polis Departmanı tarafından tekrar açıldı; ancak başka bir ipucu bulunamadı.

Nicole Brown Simpson Nicole Brown Simpson ve erkek arkadaşı Ron Goldman’ın 1994’te Kaliforniya’daki evlerinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi, Hollywood’un en şok edici hikayelerinden biri. Her iki cinayetle suçlanan O.J. Simpson’ın yargılanması televizyon tarihinin en bilinen yargı süreçlerinden biri oldu. Dokuz aylık duruşmanın ardından O.J Simpson her iki cinayetten de beraat etmişti. O.J Simpson, daha sonra bir silahlı soyguna karıştığı gerekçesiyle 33 yıla mahkum edildi. Nicole Brown cinayeti Netflix’te de yayınlanan The People O.J. Simpson: American Crime Stroy adlı dizide de ele alındı. O.J. Simpson ise 2017’de serbest bırakıldı.