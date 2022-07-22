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Çocuk Gelişimi Mezunları Ne İş Yapar? Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları İş İmkanları Nelerdir, Nerelerde Çalışır?

22.07.2022 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların psikolojik, sosyolojik ve biyolojik olarak gelişmesinde çocukluk döneminde alınan eğitimin etkisi büyüktür. Çocuk yaşta öğrenilen her bilgi, beceri ve psikolojik temel, bireylerin yaşamının kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle çocukların doğru eğitimi alması ve gelişiminin desteklenmesi için üniversitelerde Çocuk Gelişimi Bölümü yer almaktadır. Peki, Çocuk Gelişimi Mezunları ne iş yapar? İş imkanları nelerdir?

Çocukluktan itibaren alınan eğitimler, kişilerin yaşamını, davranışlarını, karakterini ve psikolojisini etkilemektedir. Bu nedenle her çocuğun kaliteli eğitim alması çok önemlidir. Üniversitelerde yer alan Çocuk Gelişimi bölümü, okul öncesi dönemindeki çocukların eğitimi, sağlığı ve gelişimi konuları ile ilgilenen, uzman kişilerin yetişmesini sağlamaktadır.

Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir?

Çocuk Gelişimi, insanların doğumdan ergenliğe kadar olan sürecinde yaşadığı psikolojik, biyolojik ve duygusal değişimleri konu alan üniversite bölümüdür.

İnsan hayatı için en önemli dönemlerden biri de çocukluk çağıdır. Bireyin kişiliğini oluşturan, karakterini belirleyen ve ileriki dönemlerde yaşantısını etkileyen bu çağın dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir. Çocukların uzmanlar tarafından eğitilmesi ve gelecek yaşamında her yönden sağlıklı birey olması için Çocuk Gelişimi olmazsa olmaz mesleklerden biridir.

Ülkemizde pek çok üniversitede Çocuk Gelişimi bölümü bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişilerin çocuklar ile anlaşabilmesi, güçlü iletişim becerilerine sahip olması ve sabırlı olması gerekir.

Çocuk Gelişimi Mezunları Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi bölümü mezunları, çocukların bebeklik çağlarından ergenlik dönemine kadar olan sürecini inceler. Bu süreç içerisinde çocukların karşılaştığı problemleri dikkatli bir şekilde ele alır ve çözüm üretmelerine yardımcı olur. Çocuk Gelişimi mezunları, çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gelişimlerine destek olur. Tüm bunlara ek olarak;

● Bebek gelişimi takibi,
● Engelli çocuklara yönelik rehberlik hizmeti,
● Aileler için danışmanlık hizmeti,
● Çocuklara duygusal destek verilmesi,
● Davranış bozukluğundan muzdarip çocukların ailelerine danışmanlık hizmetinin verilmesi,
● Çocukların gelişim sürecinde ailelere danışmanlık yapılması ve bilgilendirme,
● Okul öncesi eğitim kurumlarında yöneticilik, Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olanların başlıca görevleri arasında yer alır.

Çocuk Gelişimi Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Üniversitenin Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olan bireylerin çalışma alanı oldukça geniştir. Hastaneler, Sosyal Hizmetler Kurumu, eğitim kurumları, Çocuk ve Gençlik Merkezi, Aile Danışma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezi, UNICEF, üniversiteler, okul öncesi eğitim kurumları gibi alanlar Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olanların iş olanakları arasında yer alır.

Çocuk Gelişimi mezunlarının kamuda iş olanakları elde edebilmesi için Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı almış olmaları gerekir. Belirli bir puan alan mezunlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir.

Çocuk Gelişimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça fazladır. Devlet kurumlarında çalışmayı tercih etmeyen veya Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alamayan mezunlar özel sektörde kolayca iş bulabilmektedir.

Çocuk Gelişimi bölümü okuyan kişiler, akademik kariyer istedikleri takdirde yüksek lisans yaparak eğitim kurumlarında akademisyen olarak çalışabilmektedir.

Çocuk Gelişimi Mezunları Nerelerde Çalışır?

Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olan kişiler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, aile danışma merkezleri, emniyet genel müdürlüğü, çocuk şube müdürlüğü, çocuk ve gençlik merkezleri, UNICEF, koruma bakım ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, üniversiteler, kreş, anaokulu, gündüz bakımevi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları, okul öncesi eğitim kurumları Uluslararası Çalışma Örgütü gibi alanlarda çalışmaktadır.

Çocuk Gelişimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Üniversitelerde Çocuk Gelişimi bölümü, hem ön lisans hem de lisans olarak öğrenci alımı yapmaktadır. Ön lisans bölümünde öğrenciler, 2 yıl sürecek eğitim alırken lisans bölümünde 4 yıllık eğitim almaktadır.

Çocuk Gelişimi bölümü, eşit ağırlık puanı baz alarak öğrenci alımı yapmaktadır.

Çocuk Gelişimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çocuk Gelişimi bölümünün temel alan dersleri şunlardır;

● Sosyoloji,
● Psikoloji,
● Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
● Okul Öncesi Eğitim ve Bakım,
● Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim,
● Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi ve Eğitimi,
● Rapor Okuma ve Yazma,
● Anne ve Çocuk Beslenmesi,
● Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
● Çocuk ve Drama,
● Aile ve Yaşam Dinamikleri,
● Çocuk Teknoloji ve Medya

Tüm bu bölüm derslerine ek olarak öğrenciler, seçmeli dersler de almaktadır. 8 yarıyıllık dönemi kapsayan eğitimde öğrenciler, derslerden sorumlu olmaktadır. Bu dersleri başarı ile geçen öğrenciler bölümden mezun olmakta ve lisans diploması almaktadır.

Çocuk Gelişimi bölümünün ön lisans programından mezun olan öğrenciler, diledikleri takdirde Dikey Geçiş Sınavı'na girerek lisans eğitimi alabilmektedir.

Çocuk Gelişimi Bölümü Okuyan Kişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi Çocuk Gelişimi bölümünü okuyan bireylerin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu niteliklere sahip olmayan bireyler meslek hayatında zorluklar yaşayarak mutsuz olacaklardır. Bu tarz olumsuz durumların engellenmesi adına meslek seçimi konusunda dikkatli davranılmalıdır. Çocuk Gelişimi bölümünü tercih eden kişilerin ise;

● Anlayışlı olması,
● Sabırlı olması,
● Problemler karşısında sakinliğini koruyabilmesi,
● Çözüm odaklı olması,
● Çocukları sevmesi,
● Çocukların duygularını anlayabilmesi ve yorumlaması,
● Çocuk gelişimi hakkında fikir sahibi olması,
● Çocuk psikolojisine karşı ilgili olması,
● Güçlü iletişiminin olması,
● İnsanlara karşı kibar ve hoşgörülü olması,
● Çocuklar ile birlikte zaman geçirmeyi sevmesi,
● Çocukların problemlerini çözme konusunda başarılı olması gerekir. Bu nitelikleri taşıyan bireyler, meslek hayatında başarılı olacaktır.

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