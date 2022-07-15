Basım Teknolojileri mezunları ne iş yapar? Basım Teknolojileri bölümü mezunları nerelerde çalışır, iş imkanları nelerdir?

Basım teknolojileri; basın, yayın ve ambalaj başta olmak üzere benzeri birçok diğer alanda ihtiyaç duyulan bir eğitim programıdır. Bu alanda eğitim alıp mezun olarak geniş iş imkanlarına sahip olmak mümkündür. Bölüm, mezunları için sosyal medyayı da içine alan geniş bir çalışma alanı sağlar. Alınan eğitimlere ve üniversitelerin basım teknolojileri bölümlerinde verilen derslere ek olarak pratik olmak da gereklidir. Çünkü basım işletmelerinde, özellikle baskı süreçleri genelde aciliyet içerir ve hızlı gelişmek zorundadır.

Sayısal ve görsel zekâ bu alanda çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gereken özellikler arasındadır. Bunlar dışında farklı bir özel yetenek ya da sınav gerektirmeyen bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişiler, çoğunluğu yurt dışından gelen malzemelerin kullanıldığı büyük firmalarda çalışma fırsatı bulurlar. Kişiler bu bölümde okumak ve mezun olduklarında bu alanda çalışmak istiyorlarsa bazı özelliklere sahip olmalıdırlar. Dikkatli, ayrıntıcı, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın, odaklanma sorunu yaşamayan, sahip olduğu bilgiyle yetinmeyen, kendisini geliştirmeye açık, planlı çalışmayı alışkanlık edinmiş kişiler bu bölüm için daha uygundur.

Basım Teknolojileri bölümü nedir?

Ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilen alanlardan biri de basım teknolojileridir. Günümüzde oldukça geçerli bir sektördür. Bu bölümü okuyarak basın üretim sitemlerinde ihtiyaç duyulan yetkinliğe ulaşmak mümkündür. Bu alanda üretim yapmak, karşılaşılan problemlere pratik çözümler bulmak bu bölümün mezunlarının kazandığı özelliklerden bazılarıdır.

Basım Teknolojileri bölümü öğrencileri, aldıkları eğitimlerle tüm basım üretim araçlarına ve düzenine hâkim olurlar. Çözüm odaklı ve pratik yoldan sonuca ulaşmayı hedefleyen kişiler için çok uygun bir çalışma alanıdır. Birkaç yıl önceye kadar Türkiye'de tek bir okul bu eğitimi verirken bugün birden fazla okulda bu eğitim alınabilmektedir. Günümüzde bu eğitimi almak isteyen kişilerin girebileceği vakıf ve devlet üniversiteleri de vardır.

Basım Teknolojileri bölümü eğitim süresi kaç yıl sürer?

Türkiye'de birçok okulda bölümü açılan Basım Teknolojileri, dört yıllık eğitim süreci içerir. Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik sınavlarına girilmesi şartı vardır. Sayısal bölümden girilen sınavlarda yeterli bir puan almak gerekir. Bu puanlar az bir farkla okullar arasında değişiklik gösterebilir. Toplam sekiz ara dönemlik bir eğitimin ardından mezun olunur.

Basım teknolojileri bölümü eğitimi ülkemizdeki üniversitelerin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu fakültelerinde verilir. Dört yıl süren bir lisans bölümüdür.

Basım Teknolojileri bölümü dersleri nelerdir?

Basım teknolojileri bölümünde sektör için ihtiyaç duyulacak dersler verilmektedir. Bu bölümün dersleri seçmeli ve zorunlu olarak alınabilir. Derslere ek olarak okulların öğrencilerine tanıdığı imkanlar dahilinde staj yapmak da mümkündür.

Teknik Resim,

Renk Bilimi,

İş Yeri Eğitimi,

Baskı Sonrası Üretim Teknolojileri,

Makine Elemanları,

Belge ve Sunum Hazırlama Teknikleri,

Fizik,

Kimya (Meslek Kimyası) ,

İngilizce,

Matematik,

İletişim Teknikleri,

Elektroteknik,

Matbaa Malzeme Bilimi,

Basım Endüstrisinde Tipografi,

Genel Baskı Teknolojisi,

Dijital Montaj Teknikleri,

İş Sağlığı ve Güvenliği,

Genel Baskı Teknolojisi,

Topluma Hizmet Uygulamaları,

Baskı Teknikleri,

Basım İşletmeciliği,

Görüntü İşleme Teknikleri,

Ofset Baskı Teknikleri,

Ciltleme Teknikleri,

Araştırma Yöntem ve Teknikleri,

Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı,

Web Tasarımı,

Reprodüksiyon ve Görüntü Oluşturma Teknikleri,

Matbaada Fiziksel ve Kimyasal Testler,

Genel Baskı Öncesi Teknolojisi,

Meslek Etiği bu bölümün içeriğinde bulunan derslerdir.

Basım Teknolojileri mezunları nerelerde çalışır?

Basım endüstri alanı kapsamında olan iş alanları basım teknolojileri bölümünden mezun olan öğrenciler için uygundur. Mezun öğrenciler, tercihlerine göre akademik kariyer alanında da ilerleyebilirler. Akademik kariyer düşünmeyen öğrenciler için ise birçok çalışma imkânı vardır.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler matbaa firmalarında çalışabilir. Buna ek olarak ambalaj üreten fabrikalar, klişe şirketleri, yayınevleri, gazeteler, televizyon kanallarında ve benzeri kuruluşlarda çalışma fırsatı bulurlar.

Bölümün mezunları; iletişim sektöründeki çeşitli şirketlerde çalışabilecekleri gibi reklamcılık alanı, tasarım yapan firmalar, reklam ya da grafik tasarım ajanslarında kolayca iş bulabilirler. Ayrıca dergi ofisleri, basılı ya da dijital haber ajansları, yerel, ulusal ya da uluslararası televizyon kanalları dahil olmak üzere medya işi yapan tüm firmalarda çalışabilirler.

Çalışacakları alana ya da şirkete göre farklı görevler üstlenebilirler. Basılacak bir işin son aşamasına kadar takibini yaparlar. Müşterilerin talep ve yönlendirmeleri doğrultusunda hazırlanmasını sağlarlar.

Basım Teknolojileri mezunları iş imkanları nelerdir?

Dört yıllık eğitim sürecinin ardından çalışma hayatına adım atan Basım Teknolojileri mezunları ne iş yapar? Bölümün mezunları için iş imkanları oldukça fazladır. Bu imkanlar yurt içi ya da yurt dışı olabilir. Basım Teknolojileri mezunlarının kamuda iş olanakları var mıdır?

Basım teknolojileri alanında eğitimlerini tamamlayan kişiler kamuda iş olanakları edinebilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri gerekir. Bu sınavdan alacakları geçerli bir puan ile bir devlet kurumuna atanarak çalışabilirler. Devlet kurum ve kuruluşlarında atama yoluyla kadrolu olarak iş bulabilirler. Bu alandaki kontenjan sayısı sınırlı ve az olduğu için kamu personeli olarak çalışmak isteyenlerin bu sınavdan yüksek bir puan almaları gerekir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek istemeyen ya da bu sınavda yeterince puan alamayan kişiler özel sektörde de iş bulabilir. Basım Teknolojileri mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça fazladır. Matbaalardan, ambalaj üreten büyük firmalara kadar birçok iş yerinde çalışabilirler.

Baskı uzmanı, basılı ürünler satın alma uzmanı, sosyal medya tasarımcısı, editörlük, baskı hazırlık uzmanı gibi unvanlar alabilirler. Baskı teknolojileri bölümünden mezun olan kişiler kamuda ve özel sektörde az bir maaş farkı ile çalışabilirler. Kişiler tercihlerine göre basılı ya da dijital yayınlarda haber içeriği hazırlayabilir.



