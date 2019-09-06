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Çocuk sağlığı ve beslenmesinde arı sütü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güldane Koturoğlu, "Arı sütü özel bileşimiyle; içeriğindeki protein, vitamin, mineral ve değerli yağ asitleriyle çocuklarda hem bedensel hem de zihinsel gelişime destek oluyor" dedi.

Çocuk sağlığı ve beslenmesinde arı sütü

Arıların yavru arıları beslemek için kendi vücutlarından salgıladığı değerli bir ürün olan arı sütü, çocuk sağlığı ve beslenmesinde önemli bir yere sahip. Arı sütü, işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladığı, kovanda yavru arıların ve kraliçe arının beslenmesinde kullanılan doğal bir arı ürünüdür. Bütün arılar doğduklarında aynı fiziksel özelliklere sahiptir. Fakat, kovanda tek bir arı, arılar tarafından içgüdüsel olarak yoğun miktarda arı sütü ile beslenir ve o arı diğer arılardan farklılaşarak kraliçe arıya dönüşür.

Kraliçe arı diğer arılardan 2 kat daha fazla gelişir ve her gün kovana 2 bin yumurta bırakarak koloninin devamlılığını sağlar. İşçi arılar 45 gün yaşarken, kraliçe arı hayatı boyunca arı sütü ile beslenerek 5-7 yıl arası yaşayabilir. Alanında uzman kişileri arı sütüyle ilgili bilgi aktardı.

BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİYOR

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Arı ürünleri sektöründe 20 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı sütüyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Arı sütünün, yavru arıların büyüme ve gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Samancı, şunları söyledi:

"100 gramında yaklaşık 15 gram protein içerir. Ayrıca, B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5, B6), biotin, folik asit ile magnezyum, çinko ve demir mineralleri açısından zengindir. Arı sütünün bileşiminde, başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan; royalaktin denilen özel bir protein ve 10-HDA adında değerli bir yağ asidi bulunur. Bu içeriği arı sütünü çok özel kılar. 10-HDA’nın arı sütünün pek çok biyolojik aktivitesinden sorumlu olduğu belirtilmiştir. Arı sütü, özellikle çocukların büyüme gelişmesine destek amaçlı kullanılabilecek doğal bir arı ürünüdür. Çocuklarda bağışıklığı arttırıcı, bedensel ve zihinsel gelişimi destekleyici ve iştah düzenleyici, etkilere sahiptir. Ayrıca yetişkinlerde de enerji ve zindelik, doğurganlık geliştirici, ciltte kolajen sentezini arttırıcı ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkiler gösterir.”

İŞTAH DÜZENLEYİCİ ETKİYE SAHİP

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güldane Koturoğlu ise arı sütünün çocuklarda büyüme gelişme ve iştah üzerine olumlu etkilerinin altını çizdi. Koturoğlu, "Arı sütü özel bileşimiyle; içeriğindeki protein, vitamin, mineral ve değerli yağ asitleriyle çocuklarda hem bedensel hem de zihinsel gelişime destek oluyor. Ayrıca, iştah düzenleyici etkiye sahip. Çocukların sağlıklı büyüme gelişimlerine ve beslenmelerine katkıda bulunmak ebeveynler için çok önemli. Arı sütü ile bunu doğal yollarla sağlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERİN TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara da arı sütünün çocuklar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarından bahsetti. Kara,

"Çukurova Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada çocukluk çağı malingnitelerinin (kötü huylu tümörlerin) tedavisinde arı sütü kullanımının etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya akut lösemi, lenfoma ve hepatoblastom gibi malign hastalıkları olan 4-7 yaş arasındaki sekiz çocuk katılmıştır. Katılımcılara bir ay oyunca her gün kahvaltıdan önce bir gram arı sütü verilmiştir ve katılımcıların arı sütü kullanmadan önce ve sonrasındaki; tam kan sayım, genel durum, ve vücut ağırlıkları kaydedilmiştir. Çalışmanın sonucunda; katılımcıların arı sütü kullandıktan sonra beyaz kan hücre sayısının yükseldiği; kendilerini daha iyi hissettikleri, iştahlarının düzenli hale geldiğini ve vücut ağırlıklarında artış olduğu belirlenmiştir. 2016 yılında Assiut Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde yapılan bir diğer çalışmada; Sistemik Lupus Eritematozus’lu çocuklarda arı sütü kullanımının hastalığın seyri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 40 kişi katılmış; Katılımcılardan 20 kişi deney grubunu, 20 kişi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubu 12 hafta boyunca her gün 2 gram arı sütü alırken, kontrol grubu hiç arı sütü almamıştır. Çalışmanın sonucunda arı sütü takviyesi alan grubun T lenfosit değerlerinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu da arı sütünün bağışıklık üzerinde önemli rol oynadığını ortaya koyar niteliktedir" şeklinde konuştu.

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Çocuklarda düzenli arı sütü tüketimi sonrasında oldukça olumlu geri dönüşler aldığını belirten Kara, "Arı sütünün çocuklarda beslenmeye dahil edilmesini öneriyorum. Düzenli tüketen çocuklarda iştah üzerine olumlu faydalarını birebir gözlemliyoruz. Ayrıca protein, vitamin ve mineral içeriğiyle çocukların büyüme gelişmesine destek olan tamamen doğal bir ürün. Aileler çok faydasını göreceklerdir” diye konuştu.

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