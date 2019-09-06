Çocuk sağlığı ve beslenmesinde arı sütü

Arıların yavru arıları beslemek için kendi vücutlarından salgıladığı değerli bir ürün olan arı sütü, çocuk sağlığı ve beslenmesinde önemli bir yere sahip. Arı sütü, işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladığı, kovanda yavru arıların ve kraliçe arının beslenmesinde kullanılan doğal bir arı ürünüdür. Bütün arılar doğduklarında aynı fiziksel özelliklere sahiptir. Fakat, kovanda tek bir arı, arılar tarafından içgüdüsel olarak yoğun miktarda arı sütü ile beslenir ve o arı diğer arılardan farklılaşarak kraliçe arıya dönüşür.

Kraliçe arı diğer arılardan 2 kat daha fazla gelişir ve her gün kovana 2 bin yumurta bırakarak koloninin devamlılığını sağlar. İşçi arılar 45 gün yaşarken, kraliçe arı hayatı boyunca arı sütü ile beslenerek 5-7 yıl arası yaşayabilir. Alanında uzman kişileri arı sütüyle ilgili bilgi aktardı.

BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİYOR

Arı ürünleri sektöründe 20 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı sütüyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Arı sütünün, yavru arıların büyüme ve gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Samancı, şunları söyledi: