Çocukken tuşlarından etkilendiği piyanonun virtüözü oldu

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Anaokulunda gördüğü piyanonun tuşlarından etkilenerek müzikle tanışan ve adını uluslararası alanda duyurmaya başlayan piyanist Berkay Özkan, kendisi gibi gençlerin başarıya ulaşması için çok çalışması gerektiğini söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budabeşte'de 2014 yılında "Franz Liszt Müzik Akademisi"ni bitiren ve burada yüksek lisansını da en yüksek dereceyle tamamlayan 29 yaşındaki Özkan, virtüözlük diploması aldı.

İtalya'da 2016 yılında düzenlenen "Tadini Uluslararası Piyano Yarışması"nda üçüncülük elde eden Özkan, dünya çapında bir piyanist olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özkan, bir konser için geldiği Tekirdağ'da, AA muhabirine müzikle tanışma hikayesini ve piyano tutkusunu anlattı.

Piyano ile tanıştıktan sonra hayatında büyük değişiklikler yaşadığını ifade eden Özkan, "5-6 yaşlarında gittiğim anaokulunun sınıfında bir piyano vardı. Görünce çok etkilendim. Tuşları beni çok etkilemişti. Kendi kendime çalmaya başladım. Ailem de benim ilgili olduğumu görünce eve bir piyano aldı. Piyano tutkum böylece başladı." dedi.