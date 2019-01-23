Çocuklar 300 kaza ve olayda ölüyor!

Kaybolma, kaçırılma, cinsel istismar, balkon ve pencereden düşme, boğulma, zehirlenme, yanma, elektrik çarpması, trafik kazası... Çocuklar, evde, sokakta, kreşte, okulda, parkta, tatilde, trafikte, kırsal kesimde 300 çeşit kaza ve olay nedeniyle ölüyor, yaralanıyor ya da engelli kalıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın yazısı...

Medyaya sürekli yer alan çocuk ölüm haberlerinden etkilenen ikiz çocuk babası M. Yaşar Durukan, Türkiye’de çocukların ölümüne neden olan olayları araştırmaya başladı. Durukan, üç yıl sürer araştırması sırasında 200 bin gazete sayfası inceledi ve Türkiye’nin çocuk kazaları envanterini çıkardı. Sonuç ürkütücüydü: Ülkemizde çocukların 300 çeşit kaza ve olay nedeniyle hayatını kaybettiği, yaralandığı ve engelli kaldığı ortaya çıktı. ABD’de ise bu sayı yaklaşık 70.

0-12 yaş aralığındaki çocukları bu 300 kaza ve olaya karşı korumanın yollarını da araştıran baba, aileleri yakından ilgilendiren bilgileri “Çocuğunuzu Koruyun” adlı kitapta topladı.

Durukan, “Bu kitap, aileleri korkutmayı değil aksine çocukların her yerde karşılaştıkları tehlikeleri öğretmeyi hedefliyor. Çocuğunuzu Koruyun kitabı, bebekler ve çocuklar için güvenli bir ortamın nasıl oluşturulacağını öğreten değerli bilgiler içeriyor” diyor. İşte öneriler: