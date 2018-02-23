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Çocuklar Duymasın 29. bölüm 2. fragmanı! Sarışın olan Tutku bu defa Havuç'un peşinde

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 23.02.2018 00:25 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde, Haluk'u elde edemeyen Tutku, imaj değiştirip sarışın oluyor. Tutku yeni imajıyla bu defa Haluk'un oğlu Havuç'un peşine düşüyor.

Çocuklar Duymasın 29. bölüm 2. fragmanı! Sarışın olan Tutku bu defa Havuç'un peşinde

Çocuklar Duymasın'da günlerdir herkesi meraklandıran Havuç sonunda ortaya çıkıyor! Ona ulaşamadığı her an deliye dönen Haluk ise ondan bunun hesabını sormak için an kolluyor! Tutku, intikam planı için harekete geçiyor! Havuç, bu planın içerisine dahil oluyor!

Haluk'un gerçekleri öğrenerek Tutku'yu kovması bir son değil, daha büyük intikamlar için başlangıç olacaktır. Tutku, hastalıklı şekilde Haluk'un peşini bırakmak istemez. İmaj değişimiyle yeni planını harekete geçirecektir. Bu kötü plan içerisine de Haluk'un oğlu Havuç'u dahil eder.

Çocuklar Duymasın, merakla beklenen yeni bölümüyle 25 Şubat Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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