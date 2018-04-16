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Çocuklar Duymasın 37. bölüm fragmanı! Şişe çevirmece oyunu Haluk'u çileden çıkartıyor!

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 16.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde, Haluk ve Meltem'in evlerinde Havuç'un isteğiyle parti düzenleniyor ve şişe çevirmece oyununu oynanıyor. Haluk baştan karşı çıksa da, şişe çevirmece oyunu sırasında doğruluk mu cesaret mi sorusunda, Meltem'in istediğini yapıyor ve camı açarak sevgisini haykırıyor!

Çocuklar Duymasın 37. bölüm fragmanı! Şişe çevirmece oyunu Haluk'u çileden çıkartıyor!

Kanal D'de ekrana gelen Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde, Haluk ve Meltem'i yeni bir macera bekliyor; Zeynep ev halkıyla kaynaşıyor! Haluk ve Meltem, nihayet ailelerinin yeni üyesiyle tanışırlar. Evlat edindikleri Zeynep, ev halkıyla kaynamaya çalışır. Bir çocuğun hayatını kurtaran Haluk ile Meltem, bunun mutluluğunu yaşarken, yeni maceralar peşlerini bırakmaz.

Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle 22 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çocuklar Duymasın 36. Bölümde, sonunda yeni çocukları Zeynep'e kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Haluk ve Meltem'i kötü bir sürpriz bekliyor! Çocuklar Duymasın 15 Nisan pazar yayınlanan yeni bölümde, Haluk ve Meltem sonunda evlat edinmek istedikleri Zeynep'le tanışır. Heyecanlı ve uzun bir bekleyişin ardından ona kavuşmak için sabırsızlanan ikiliyi kötü bir sürpriz beklemektedir. Peki Haluk ve Meltem aldıkları bu kötü haber karşısında ne yapacak? Onları derinden üzen bu haber ne?

Öte yandan Orçun çok önemli bir ödül törenine katılacaktır ve Tuna'dan cep telefonuyla video ve fotoğraf çekmesi istenir. Ancak ödül töreni sırasında telefonunun hafızası dolan Tuna, tek bir kare bile çekemez. Bu durumu öğrenen Gönül ise deliye döner...

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