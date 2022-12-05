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Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!

05.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2002 yılında ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Gönül karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Zeyno Günenç yıllara meydan okuyor. 55 yaşındaki Zeyno Günenç'in son halini görenler ''Zaman senin için durmuş'' demeden edemedi.

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!

Eyvah Kızım Büyüdü, Dadı, En Son Babalar Duyar gibi efsane yapımlarda rol alan Zeyno Günenç, başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazındı. En son 2018 yılında Savaş filminde kamera karşısına geçen Zeyno Günenç'i yıllar teğet geçti.

Mimar Sinan Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Zeyno Günenç, bir dönem Bursa Devlet Tiyatroları'nda çalıştı. Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden ayrılıp kısa bir süreliğine Kanada'ya yerleşti.

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!

Türkiye'ye döndükten sonra 1988 yılında TRT'de yayınlanan Kuşlu Çorap dizisiyle ekran yolculuğuna adım attı. Pek çok projede rol alan yıldız, Çocuklar Duymasın dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!

Geçtiğimiz haziran ayında 55 yaşına giren Zeyno Günenç, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Zeyno Günenç'e övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!

Zeyno Günenç, 1996-1998 yılları arasında ünlü komedyen Okan Bayülgen ile evli kalmıştı.

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!

Ünlü oyuncu, 2017 yılında isviçreli dansçı Gilles Kannert ile dünyaevine girdi.

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!


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