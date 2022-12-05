Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle ağızları açık bıraktı!

Eyvah Kızım Büyüdü, Dadı, En Son Babalar Duyar gibi efsane yapımlarda rol alan Zeyno Günenç, başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazındı. En son 2018 yılında Savaş filminde kamera karşısına geçen Zeyno Günenç'i yıllar teğet geçti.

Mimar Sinan Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Zeyno Günenç, bir dönem Bursa Devlet Tiyatroları'nda çalıştı. Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden ayrılıp kısa bir süreliğine Kanada'ya yerleşti.

Türkiye'ye döndükten sonra 1988 yılında TRT'de yayınlanan Kuşlu Çorap dizisiyle ekran yolculuğuna adım attı. Pek çok projede rol alan yıldız, Çocuklar Duymasın dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Geçtiğimiz haziran ayında 55 yaşına giren Zeyno Günenç, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Zeyno Günenç'e övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Zeyno Günenç, 1996-1998 yılları arasında ünlü komedyen Okan Bayülgen ile evli kalmıştı.

Ünlü oyuncu, 2017 yılında isviçreli dansçı Gilles Kannert ile dünyaevine girdi.



