Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari: İyi ki doğdum

Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Müjgan'ı kucağına alarak, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tatari, 32 yaşına bastı.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, doğum gününde eşi ve kızı ile birlikte çekilen yeni karesini yayınladı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "İlk defa bu kadar içten hissediyorum iyi ki doğduğumu. İyi ki doğdum da sen de geldin dünyaya Müjgan'ım... Hepinize çok teşekkür ederim" notunu düştü.

Sevenleri Tatari'ye çok sayıda "İyi ki doğdun" ve "Nice senelere" şeklinde yorumlar yaptı.

