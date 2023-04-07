Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi usta oyuncu çıktı! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yıldızıymış...

Bir döneme damga vuran Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Duygu karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Ayşecan Tatari'nin annesinin kim olduğunu duyanlar şoke oluyor.

Ayşecan Tatari'nin annesi şu sıralar reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan çıktı.

Asıl ismi Saliha Aliye Uzunatağan olan usta oyuncu 24 Aralık 1951'de Çanakkale'de doğdu.

İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aliye Uzunatağan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra karakterinin seslendirmesini yapmasıyla biliniyor.

Uzun süredir tiyatroya büyük emek vermiş olan Uzunatağan'ın ilk önemli televizyon deneyimi 1997'de Kara Melek dizisindeki Saliha Sökmen rölüyle başlamıştır.

Son yıllarda sahnelerden daha çok sinema ve televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan Uzunatağan, 2022 yılı itibarıyla Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterine hayat veriyor.



