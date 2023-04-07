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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi usta oyuncu çıktı! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yıldızıymış...

07.04.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Duygu karakteri ile hafızalarımıza kazınan Ayşecan Tatari sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Değişimi ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun annesi de çok ünlü çıktı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi usta oyuncu çıktı! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yıldızıymış...

Bir döneme damga vuran Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Duygu karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Ayşecan Tatari'nin annesinin kim olduğunu duyanlar şoke oluyor.

Ayşecan Tatari'nin annesi şu sıralar reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan çıktı.

Ayşecan Tatari annesi 2

Asıl ismi Saliha Aliye Uzunatağan olan usta oyuncu 24 Aralık 1951'de Çanakkale'de doğdu.

Aliye Uzunatağan 1

İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aliye Uzunatağan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Aliye Uzunatağan 2

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra karakterinin seslendirmesini yapmasıyla biliniyor.

Aliye Uzunatağan 3

Uzun süredir tiyatroya büyük emek vermiş olan Uzunatağan'ın ilk önemli televizyon deneyimi 1997'de Kara Melek dizisindeki Saliha Sökmen rölüyle başlamıştır.

Ayşecan Tatari annesi

Son yıllarda sahnelerden daha çok sinema ve televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan Uzunatağan, 2022 yılı itibarıyla Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterine hayat veriyor.

Aliye Uzunatağan 4

Aliye Uzunatağan 5

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