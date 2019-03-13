Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs Fıs İsmail'i saçlarıyla olay oldu!

Çocuklar Duymasın’ dizisinde ‘Fıs Fıs İsmail’i olarak tanınan Süleyman Yağcı, saçlarıyla gündeme geldi. Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs Fıs İsmail'inin saçlarına ne oldu?

İşte Süleyman Yağcı’nın yayında anlattıkları:

"Saçları ektirdim. Yaklaşık 4 bin kök olmak üzere 10 bin ekim yapıldı. İnşallah saçlarım lüle lüle olacak. Heyecanla bekliyorum. Belli bir süre saçlarımı boyamam yasak. Çıktıktan sonra tekrar boyarım. Şu an orijinal rengi beyaz… Dizide de bu süreci ekrana getirdik.

17 senedir bizi mekanlarında, evlerinde bizi konuk eden Türk halkına minnettarız. Şunu söyleyeyim ‘Çocuklar Duymasın’ bitmez… Çünkü biz bu toplumun %99’unu büyüttük. 17 sene oldu, herkese ulaştık. 17 senedir ne silah, ne bir tecavüz, ne bir aldatma hiçbir şey yok. Dizideki en sapık benim o da ‘fıs fıs’ o kadar.

İKİ GÜN ÖNCE YEĞENİM VEFAT ETTİ

Çok acılar yaşadık. İki gün önce de yeğenimi kaybettim. 40 yaşındaydı. Şu dünyada paranın, şöhretin anlamı yok. Sevginin anlamı var. Dün yaşadım bunu yeğenimin cenazesine gelip de ağlamayan yoktu. Sadece onu sevdiği için gelenlerdi. Ne şöhreti vardı, ne de ünü.