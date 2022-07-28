Çocuklar Duymasın’ın Sekreter Yasemin’i Meriç Acemi’nin senaryosunu yazdığı dizileri duyunca çok şaşıracaksınız!

2002 yılında yayınlanmaya başlayan ve birkaç sezon süren Çocuklar Duymasın dizisi, ekranların unutulmaz yapımlarından biri olmuştu. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde yer aldığı dizide "Fıs Fıs İsmail"in sekreterliğini yapan Yasemin'i canlandıran Meriç Acemi ise, fazla bilinmeyen yönüyle herkesi şaşırtıyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN SEKRETER YASEMİN'İNİN SENARYOSUNU YAZDIĞI DİZİLER ŞAŞIRTIYOR!

Ünlü oyuncu, Ayrılsak da Beraberiz ve Çocuklar Duymasın dizileriyle tanınırken, aslında pek çok sevilen dizinin de senaristliğini yaptığı ortaya çıktı.

Gerçek ismi Meriç Taşçıoğlu olan oyuncu, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 20 civarında sinema filmi ve TV dizisinde senaryo yazarlığı da yapmış ve Çocuklar Duymasın, Ayrılsak da Beraberiz gibi çok sayıda farklı televizyon dizisinde rol almıştır.

EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ O YAZDI

Acemi'nin senaristliğini yaptığı projelerin hemen hepsinin yayınlandığı dönemin en çok izlenen dizileri olması dikkat çekiyor.

KİRALIK AŞK, ERKENCİ KUŞ, AŞK 101...

Galatasaray Lisesi'nde eğitim alan ve ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olan ünlü oyuncunun senaristliğini yaptığı diziler arasında Emret Komutanım, 1 Erkek 1 Kadın, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Erkenci Kuş, Aşk 101, Cam Tavanlar ve Kuş Uçuşu gibi diziler bulunuyor.

İşte Acemi'nin senaristliğini yaptığı dizi ve filmlerin listesi:

2015-2017 Kiralık Aşk

2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler

2018-2019 Erkenci Kuş

2020-2021 Aşk 101

2021 Cam Tavanlar

2022- Kuş Uçuşu

2005 Emret Komutanım

2007 Zeliha'nın Gözleri

2008 Goncakaranfil

2008 Kız Takımı

2008-2015 1 Erkek 1 Kadın

2009 Uygun Adım Aşk

2009 Aile Saadeti

2009-2010 Kahve Bahane

2009 Açık Mutfak

2012 M.U.C.K.

2012 Çanakkale Çocukları

2012 Canımın İçi

2014 Mihrap Yerinde

2014 İntikam

2014 Aşk Ekmek Hayaller



