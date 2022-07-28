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Çocuklar Duymasın’ın Sekreter Yasemin’i Meriç Acemi’nin senaryosunu yazdığı dizileri duyunca çok şaşıracaksınız!

28.07.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların başında ekranlara gelen ve yayınlandığı dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen Çocuklar Duymasın dizisinin Sekreter Yasemin'i, bilinmeyen yönüyle herkesi şaşırtıyor. Yasemin karakterini canlandıran Meriç Acemi'nin oyunculuk kariyeri dışında aslında birçok dizinin senaryosunu da yazdığı ortaya çıktı. Acemi'nin yazdığı diziler arasında reyting rekoru kıran pek çok yapımın bulunması da dikkat çekiyor.

Çocuklar Duymasın’ın Sekreter Yasemin’i Meriç Acemi’nin senaryosunu yazdığı dizileri duyunca çok şaşıracaksınız!

2002 yılında yayınlanmaya başlayan ve birkaç sezon süren Çocuklar Duymasın dizisi, ekranların unutulmaz yapımlarından biri olmuştu. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde yer aldığı dizide "Fıs Fıs İsmail"in sekreterliğini yapan Yasemin'i canlandıran Meriç Acemi ise, fazla bilinmeyen yönüyle herkesi şaşırtıyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN SEKRETER YASEMİN'İNİN SENARYOSUNU YAZDIĞI DİZİLER ŞAŞIRTIYOR!

Ünlü oyuncu, Ayrılsak da Beraberiz ve Çocuklar Duymasın dizileriyle tanınırken, aslında pek çok sevilen dizinin de senaristliğini yaptığı ortaya çıktı.

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Gerçek ismi Meriç Taşçıoğlu olan oyuncu, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 20 civarında sinema filmi ve TV dizisinde senaryo yazarlığı da yapmış ve Çocuklar Duymasın, Ayrılsak da Beraberiz gibi çok sayıda farklı televizyon dizisinde rol almıştır.

EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ O YAZDI

Acemi'nin senaristliğini yaptığı projelerin hemen hepsinin yayınlandığı dönemin en çok izlenen dizileri olması dikkat çekiyor.

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KİRALIK AŞK, ERKENCİ KUŞ, AŞK 101...

Galatasaray Lisesi'nde eğitim alan ve ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olan ünlü oyuncunun senaristliğini yaptığı diziler arasında Emret Komutanım, 1 Erkek 1 Kadın, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Erkenci Kuş, Aşk 101, Cam Tavanlar ve Kuş Uçuşu gibi diziler bulunuyor.

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İşte Acemi'nin senaristliğini yaptığı dizi ve filmlerin listesi:

2015-2017 Kiralık Aşk
2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler
2018-2019 Erkenci Kuş
2020-2021 Aşk 101
2021 Cam Tavanlar
2022- Kuş Uçuşu
2005 Emret Komutanım
2007 Zeliha'nın Gözleri
2008 Goncakaranfil
2008 Kız Takımı
2008-2015 1 Erkek 1 Kadın
2009 Uygun Adım Aşk
2009 Aile Saadeti
2009-2010 Kahve Bahane
2009 Açık Mutfak
2012 M.U.C.K.
2012 Çanakkale Çocukları
2012 Canımın İçi
2014 Mihrap Yerinde
2014 İntikam
2014 Aşk Ekmek Hayaller

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