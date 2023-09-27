Çocuklar Duymasın'ın Sultan'ı Seda Fettahoğlu'nun parkta ölü bulunması eski partneri Pınar Altuğ'u yıktı! 'Hiç oldu mu?'

Son olarak Çocuklar Duymasın dizisinde Sultan karakterine hayat veren İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu yaşamını yitirdi. Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulunan 44 yaşındaki oyuncunun yanında bir el ateşlenmiş tabanca bulundu. Pınar Altuğ rol arkadaşının ölüm haberini alınca adeta yıkıldı.

Ölüm haberinin ardından Instagram hesabından Fettahoğlu'nun fotoğrafını yayınlayan Altuğ, "Ah be canım hiç oldu mu?" notunu yazdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemeler sonucu yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

DHA'nın aktardığına göre; cesedi bulan üniversite öğrencisi F.A'nın polise verdiği ifadesinde "Yürüyüş yaptığım esnada bir silah sesi duydum. Sesin geldiği yöne yöneldiğimde başından vurulmuş sırt üstü yatan bir kadın görerek polise haber verdim" dediği öğrenildi.

